CHP Genel Başkanı Özel'den 'Eurovision' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin ''Katılacağız, onu da kazanacağız'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:13
CHP Genel Başkanı Özel'den 'Eurovision' açıklaması
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Yurt gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta vatandaşlara seslendi. 

CHP lideri Özel, Uşak'a yaptığı ziyarette Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye'nin katılım göstermemesine ilişkin konuştu. Özel ''Göreceksiniz iktidar olacağız, Eurovision'a da katılacağız, onu da kazanacağız. Mili takımı da dünya şampiyonu yapacağız'' açıklamasında bulundu.

Özel, ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere etmenin kendi görevi olduğunu ama müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini söyledi.

''MÜZAKERE İLE SONUÇ ALINMAZSA MÜCADELE...''

Yurt gezilerine devam eden CHP lideri Özgür Özel, Uşak'ta vatandaşlara seslendi. Ülkenin sorunlarını çözmek için müzakere ettiklerini anlatan Özel, müzakere ile sonuç alınamazsa mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalleşme diyoruz yumuşama falan değil normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali, emekli maaşı düşükse gelin arttıralım demek, asgari ücrete zam yapalım demek, staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim demek emekli astsubayın uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim bunları elbette yapacağım. Ama müzakere ile sonuç almıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir meydanlar bizimdir."


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