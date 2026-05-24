CHP Genel Merkezi'nde 'tahliye' gerginliği... Mahmut Tanal, elinde hortumla çatıya çıktı: Polisler geri çekildi!

İstinaf mahkemesinin CHP Kurultayı'nın iptaline ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararının ardından, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları ve bazı milletvekilleri partiye alınmadı.

VALİLİKTEN CHP GENEL MERKEZİ'NİN BOŞALTILMASI İÇİN TALİMAT

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

Ankara Valiliği, CHP Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine, CHP Genel Merkezi’ne ilişkin mahkeme kararının uygulanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini açıkladı.

MAHMUT TANAL ELİNDE HORTUMLA ÇATIYA ÇIKTI

CHP'li vekiller ve yöneticiler Genel Merkez önündeki nöbetine devam ediyor.

Son olarak CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, elinde hortumla çatıya çıktı.

Tanal'ın su sıkacağını düşünen polisler geri çekildi.

O anlar kameraya yansıdı...