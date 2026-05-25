CHP Genel Merkezinde çalışanların sözleşmeleri iptal edildi iddiası

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa atanmasının ardından Genel Merkeze polis baskını ile müdahale edilmişti. Kılıçdaroğlu ekibinin Genel Merkez’i yeniden dizayn etmesi sürecinde bazı emekçilerinde sözleşmelerinin iptal edildiği iddia ediliyor.

Memleket Partisi’nin kurucu isimlerinden biri olduktan sonra CHP’ye katılan Evren Alankuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi’nde çalışan personellere ilişkin dikkat çeken iddiada bulundu. Alankuş, “CHP Genel Merkezinde çalışan 18 emekçinin sözleşmeleri iptal edildi!” dedi.

BAZI ÇALIŞANLAR DOĞRULADI

Bazı isimler işten atıldıklarını doğruladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevine son verilen Çimen çetin, “Yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi…Hadi size iyi bayramlar “yeni yönetim”…” dedi.