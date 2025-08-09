CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri ziyareti sonrası İmamoğlu'nun mesajını iletti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaretler gerçekleştirdi. "Filen ve hukuk dışı bir biçimde tutulan 10 arkadaşımızı ziyaret ettim bütün gün boyunca ziyaretlerimiz sürdü" diyen Emir, "Sayın İmamoğlu ile görüşmemde artık bir an evvel iddianamenin yazılması gerektiğini, kendisinin yargılanmaktan asla kaçmayacağını ama asıl olanın tutuksuz yargılanmak olduğunu, kendisinin seçilmiş belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeyi bir görev saydığını, dolayısıyla da tutuksuz bir biçimde ve hızlı bir iddianameyle yargılanmak istediğini, TRT'nin yayınlayacağı bir duruşma içerisinde de kendisinin masum olduğunun ve atılı suçların her birinin çürütüldüğünün halkımız nezdinde de teker teker görüleceğini söyledi" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir Silivri'de bulunan Marmara Cezaevine bir ziyaret gerçekleştirdi. Grup Başkanvekili Emir, ziyaretler sonrası ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“100’ÜN ÜZERİNDE ARKADAŞIMIZ BURADA TUTUKLU OLARAK TUTULUYORLAR İLGİLİ İLGİSİZ DAVALARDAN”

“Silivri Cezaevinde filen ve hukuk dışı bir biçimde tutulan 10 arkadaşımızı ziyaret ettim bütün gün boyunca ziyaretlerimiz sürdü. Aslında vakit yetse burada günlerce görüşmeler yapmamız gerekiyor. Çünkü 100’ün üzerinde arkadaşımız burada tutuklu olarak tutuluyorlar. İlgili ilgisiz davalardan içinde delil olmayan, iftiracıların iftiraları ile oluşturulmuş iddialarla burada fiilen tutuluyorlar. Özellikle Sayın İmamoğlu ile görüşmemde artık bir an evvel iddianamenin yazılması gerektiğini, kendisinin yargılanmaktan asla kaçmayacağını ama aslı olanın tutuksuz yargılanmak olduğunu kendisinin seçilmiş belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeyi bir görev saydığını dolayısıyla da tutuksuz bir biçimde ve hızlı bir iddianameyle yargılanmak istediğini, TRT'nin yayınlayacağı bir duruşma içerisinde de kendisinin masum olduğunun ve atılı suçların her birinin çürütüldüğünün halkımız nezdinde de teker teker görüleceğini söyledi.

“ASIL HEDEFLEDİKLERİNİ TOPLUMU SUSTURMAK, SİNDİRMEK BÜTÜN KENDİLERİ İÇİN RİSK OLABİLECEK SESLERİ SUSTURMAK”

Sayın Zeydan Karalar aynı şekilde, burada olmaması lazım. 11 yıl önceki bir isnat var, 11 yıl önce bir suç iftirada bulunuyorlar 11yıl öncesi için. Hiç ilgisi yok bunu destekleyecek hiçbir kanıt yok. Buna rağmen Silivri'de niye tutuluyor? Aslında kendisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bir iddia varsa Adana'da yargılanması gerekir tutuksuz yargılanması gerekir. Adana'ya hizmet etmek için seçilmiş, Adana'ya hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan bir büyüğümüz, parti büyüğümüz. Aynı şekilde gazeteci Fatih Altaylı, cezaevine koydular olmadı şimdi YouTube kanalını susturmaya çalışıyorlar yine olmuyor olmayacak. Çünkü asıl hedeflediklerini toplumu susturmak, sindirmek bütün kendileri için risk olabilecek sesleri susturmak, tek sesli bir Türkiye yaratmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa Fatih Altaylı ile ilgili bir iddia dahi bulamadılar. Bir kanun maddesine bile dayandıramadılar biliyorsunuz.

"KIZI VERA TAYFUN İÇERİDEYKEN BÜYÜDÜ VERA"

Tayfun Kahraman, yıllarca buraya geldik dedik ki Anayasa Mahkemesi artık önündeki dosyayı açsın bir baksın. Tayfun Kahraman doğru düzgün yargılanmadı. Anayasa Mahkemesi açsın baksın dedik, 40 aydır burada yatıyor Tayfun. Kızı Vera, Tayfun içerideyken büyüdü Vera. Ve şimdi Anayasa Mahkemesi doğru bir şekilde yargılanmadığına karar verdi. Doğru bir karar verdi. Geç olmakla birlikte doğru bir karar verdi. Artık orada da ilgili yerel mahkemenin bir an evvel tutuksuz bir yargılamayı başlatmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Aykut Erdoğdu bizim eski milletvekili arkadaşımız, yoldaşımız onun burada olmaması gerekiyor yasa gereği onun Ankara'da yargılanması gerekiyor. Dosyaların içeriğini biliyorum hiç ilgisi yok. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'yla görüştük.

"ARTIK OPERASYONLAR BİTSİN. ARTIK ADİL VE ŞEFFAF YARGILANMA BEKLİYORUZ"

Ya burada toplamına baktığınızda bir iftiracının iftiraları üzerinden yürütülen, ayağa kaldırılmaya çalışılan ama çökmüş bir dosya var. Arkadaşlarımızın burada bir saat kalmaları bile doğru değil. Çoğu seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler ve onların dışarıda olması, tutuksuz yargılanması ve gerçekten de artık İzmir'deki gibi 400 sanıklı bir iddianame nasıl 18 günde yazıldıysa hiç olmazsa artık şu 100’üncü günden sonra 104'üncü ayını buldu Sayın İmamoğlu'nun dosyası. Sayın Ahmet Özer dokuzuncu ayında gerçi onunla ilgili iddianame yazıldı. Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanımız yedi aydır burada artık iddianameler çıksın. Artık operasyonlar bitsin. Artık adil ve şeffaf yargılanma bekliyoruz ve bu arkadaşlarımızın burada bir gün bile kalmaması gerekiyor”

“Efendim Ekrem İmamoğlu davasına bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna Emir, şu cevabı verdi.

"BÜTÜN HAKİMLERE, SAVCILARA DEDİĞİMİZİ YAPACAKSINIZ YAPMAZSANIZ GÖREV YERİNİZİ DEĞİŞTİRİRİZ"

“Ekrem İmamoğlu'nun kimi davalarına bakan hakimlerin iktidarın istemediği bir karar verdikleri anda hemen mahkemenin dağıtıldığına tanık oluyoruz. Önce diplomasının iptal edilmesine bakan mahkeme heyeti üniversiteye yazı yazdı fakülte yönetim kuruluna, üniversite yönetim kuruluna yazı yazdı. Bana ilgili belgeleri yollayın dedi. Yani siz oturup üniversite yönetim kurulu olarak nasıl değerlendirdiniz de bu üniversite diplomasının iptal edilmesi gerektiğinin sonucuna vardıysanız bu belgeleri bana gönderin dedi. Bu mahkemenin hakkı ve görevi. Mahkeme bunu yaptı diye önce göndermediler bütün bu belgeleri ve sonrasında mahkeme bunu yaptı diye mahkemeyi dağıttılar. Akın Gürlek'e hakaret davasında aynı şekilde karşı oy yazan hakimi başka yere sürüyorlar. Aslına bakarsanız yaptıkları belli. İmamoğlu'nu savunmak suç Mehmet Pehlivan biliyorsunuz avukatı hapiste. Onu yargılarken beraatine karar vermek veya bu yönde görüş bildirmek suç ama onu hukuksuz, delilsiz, isnatsız, hiçbir somut delil olmaksızın cezaevinde tutmak saraydan aferin almak için şart. Burada tam bir düşman hukuk uygulanıyor adaletten bahsetmek mümkün değil. Özellikle hakimlerin coğrafi teminatı olması lazım. Yani bir hakim bir karar verirken ben bu kararı verdim diye sürülür müyüm? Görev yerim değiştirilir mi diye korkmaması lazım. Hele böylesine sembol bir kişilik bizim 13. Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üç kere seçilmiş. Şimdi bu kişiyle ilgili bu kişinin dosyasına bakan hakimlerin en azından coğrafi teminat anlayışı gereğince bağımsız yargı işlesin diye dokunulmaz olması gerekirdi bunu bile yapamıyorlar. Ve herkese de şunu söylemiş oluyorlar bütün hakimlere, savcılara dediğimizi yapacaksınız yapmazsanız görev yerinizi değiştiririz başka bir ilde görev yeriniz sonlanır diye tehdit etmiş oluyorlar. Bu yargıya parmak sallamaktır. Buradan artık bir bağımsız yargılama beklemek imkansızdır.

"BU AMACA ULAŞMAK İÇİN DE TEKNOLOJİYLE MÜCADELE EDİYORLAR"

Fatih Bey'le bu konuyu da konuştuk. YouTube hesabının bir defa engellenmesi tamamen hukuk dışı böyle bir uygulama yok. Orada bir defa Sayın Altaylı'nın yaptığı programdaki sözlerle bir suça teşvik olmadığı gibi o programın engellenmesini suçu önlemeye teşvik olarak değerlendirilmesi imkansız. Ama karar vermişler Sayın Altaylı'yı susturacaklar, karar vermişler o YouTube kanalı sırasında iki milyon izlenen YouTube kanalı artık izlenmesin istiyorlar kararları bu. Bu amaca ulaşmak için de teknolojiyle mücadele ediyorlar. Ve sonrasında YouTube'un söylediği yani bir YouTube kanalının tamamen erişime yasaklanması imkansız. Olsa olsa bir bölüm bir o içerisindeki suç unsuru olduğu iddia edilen bölüm kaldırılabilir ama bütün kanalın kapatılması söz konusu dahi olamaz. Ama bununla, bunlarla tehditlerle, baskılarla, böyle hukuki zorlamalarla olmadık yöntemlerle susturmaya çalışmak artık yakışmıyor, artık 21'inci yüzyıl Türkiye'si böyle olmaz. Türkiye'nin demokrasiye, Türkiye'nin özgürlüğe, her nokta, her alanda daha çok konuşmaya, herkesin birbirini daha çok dinlemeye ve bağımsız yargıya, adalete ihtiyacı var. Şimdi böyle bir Türkiye kurmaya çalışıyoruz ve böyle bir Türkiye kurmaya çalışırken de bu arkadaşlarımız aslında hepimiz yerine bedel ödüyorlar. Ama ne olursa olsun biz bu kötülüğe eninde sonunda son vereceğiz."