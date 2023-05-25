CHP Hatay Samandağ’da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit etti

Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:24

Güncelleme: 25.05.2023 - 18:24

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir seçim usulsüzlüğünü daha duyurdu.

Mullaoğlu Samandağ’da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Hatay İli Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesinde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik. Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz.”

Sadece Hatay İli Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesinde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik.



Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal… pic.twitter.com/soy63lGiiR — Servet Mullaoğlu (@MullaogluServet) May 25, 2023

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta gittiği genel seçimlerde pek çok usulsüzlük ve ihlal ortaya çıkmıştı. 14 Mayıs’ta sonuca bağlanamayan seçimlerin ikinci turu ise 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.