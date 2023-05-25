2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP Hatay Samandağ’da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit etti

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Samandağ ilçesinde aynı adreste 300 seçmen tespit ettiklerini açıkladı. Söz konusu olayı Twitter hesabından yapan Mullaoğlu, seçmen bilgi kağıtlarını da paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:24
CHP Hatay Samandağ’da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit etti
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir seçim usulsüzlüğünü daha duyurdu. 

Mullaoğlu Samandağ’da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 

“Sadece Hatay İli Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesinde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik. Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz.”

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta gittiği genel seçimlerde pek çok usulsüzlük ve ihlal ortaya çıkmıştı. 14 Mayıs’ta sonuca bağlanamayan seçimlerin ikinci turu ise 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. 


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