CHP İl Başkanı Saltuk Deniz: Rize 20 yıldır böyle miting görmedi

06 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunun yankıları sürerken 20 yıldır Rize siyasetinin içinde olan CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, “Son dönemin en hareketli günlerini yaşadık. Rize 20 yıldır böyle miting görmedi” dedi.

Deniz, İmamoğlu’nun ziyaretinin AKP’den kopan Karadenizli yurttaşların Millet İttifakı’na geçişinde önemli rol oynayacağını da söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bölgeye ziyaretlerine de değinen Deniz, “2015’te Sayın Kılıçdaroğlu’nun bölgeye ziyareti provoke edildi. Çok tatsız hadiseler yaşandı. Ancak o günler geride kaldı. Rize AK Parti’den koptu. Bu kopuşta Kılıçdaroğlu’nun bölgeye ziyareti çok etkili oldu. İmamoğlu’nun gelişi de pekiştirdi” dedi.

SÖZÜNÜ TUTTU

İmamoğlu’nun bölgeye ziyaretini 2019’da programladıklarını, ancak araya pandeminin girdiğini söyleyen Deniz, “İBB seçimi öncesi Rize’de 39 ilçenin 35’ini gezdik. Başkan o zaman söz verdi. Bu ziyaretle de sözünü yerine getirdi” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun bayramlaşma ziyaretini vatandaşların mitinge dönüştürdüğünü ifade eden Deniz, “Yedi ilçe ve Rize merkezde ayrı ayrı bayramlaşma töreni yaptık. Bu ilçeleri bir araya getirseydik, Rize tarihinin en büyük mitingi olurdu. İmamoğlu büyük bir coşku yarattı. CHP’nin konumuna katkı sağladı” dedi. Rize’nin AKP’den kopuşunda CHP’nin verdiği çay yasası teklifinin büyük rolü olduğunu söyleyen Deniz, “Geçen yıl 2 bin 500 TL olan gübre fiyatı 8 bin TL civarına çıktı. Çay üreticisi perişan durumda. Çayın kilosu 10 TL olmalıdır. Çayda taban fiyat yok. Özel sektör yarı fiyata alabiliyor” dedi.