Varank'ın hedefinde Ekrem İmamoğlu var: 'İBB Başkanı neden Rize'de miting yapar?'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:32
Varank'ın hedefinde Ekrem İmamoğlu var: 'İBB Başkanı neden Rize'de miting yapar?'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu bugün ise Trabzon'u ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Twitter'dan açıklama yapan Varank, "İstanbul'un belediye başkanı, neden Rize'de miting yapar?" dedi. İmamoğlu'nun neden partisinin logo ve otobüsünü kullanmadığını soran Varank, "Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rize'ye NEDEN yollar? diye soramayanlar Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor..." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rize'de miting düzenlemişti. İmamoğlu bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak.


Ekrem İmamoğlu Rize

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