Varank'ın hedefinde Ekrem İmamoğlu var: 'İBB Başkanı neden Rize'de miting yapar?'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu bugün ise Trabzon'u ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Twitter'dan açıklama yapan Varank, "İstanbul'un belediye başkanı, neden Rize'de miting yapar?" dedi. İmamoğlu'nun neden partisinin logo ve otobüsünü kullanmadığını soran Varank, "Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rize'ye NEDEN yollar? diye soramayanlar Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor..." ifadelerini kullandı.

İstanbulun belediye başkanı;



NEDEN Rizede miting yapar?



NEDEN partisinin logo ve otobüsünü kullanmaz?



Zarar ettiği iddiasıyla öğrenci biletine bile zam yapan İETT'nin otobüsünü kendisi için tâ Rizeye NEDEN yollar? diye soramayanlar



Belediye hakkında neden yazdığımı soruyor... — Mustafa Varank (@varank) May 4, 2022

Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Rize'de miting düzenlemişti. İmamoğlu bugün de Trabzon'da temaslarda bulunacak.