CHP il ve ilçe örgütlerinden Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki

CHP il ve ilçe başkanlıkları, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına karşı ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin dijital omurgasının güçlenmesi için özveriyle çalışan, uzun yıllar bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki katkılarıyla örgütümüz nezdinde parti emektarlığının karşılığı olan Orhan Gazi Erdoğan, hiçbir somut delile dayanmayan asılsız iddialarla tutuklanmıştır. Orhan Gazi Erdoğan henüz ifadesini vermemişken, yandaş yayın organları aracılığıyla tutuklandığı bilgisi kasıtlı biçimde servis edilmiştir. Hedef alınan yalnızca bir kişi değil; örgütlü dijital bağımsızlığımız, bilgi güvenliğimiz, halkın iradesini güvenle yansıtan teknolojik adalet anlayışımız ve ortak emeğimizdir.

Bu tablo, talimatın gölgesinde işleyen kötülük mekanizmasının eseridir. Siyasi saiklerle yönlendirilen bu mekanizma, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ortaya koyduğumuz kamucu, güvenli ve ilerici yapımızın çalışma ve mücadele kararlılığını artırmak dışında hiçbir sonuç doğuramayacaktır. Yol arkadaşlarımızın, etkin pişmanlık kisvesi altında beyan edildiği iddia edilen zeminsiz ve uydurma gerekçelerle özgürlüklerini ellerinden alan siyasi iktidarın esas amacı, hukuksuzca tutsak edilen, kendisini milletine emanet eden Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu iftira ağlarıyla çevrelemeye çalışmaktır.

Yargı yağmasının çamurunda debelenen iktidarın bu amaçla gerçekleştirdiği sayısız zulmün son hedefi olan Orhan Gazi Erdoğan, her alnı ak yol arkadaşımız gibi başı dik, mücadelenin tam ortasındadır. Emeğimize, dijital emekçilerimizin onuruna, halkın iradesini güvenle korumak adına verdiğimiz demokrasi mücadelemize sahip çıkacak, gerçeklerin çarpıtılmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasi mücadelemizin yeni cephesi olan dijital alanda kararlılıkla direneceğiz. Orhan Gazi Erdoğan yalnız değildir!"