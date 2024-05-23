CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan “Büyük Emekli Mitingi”ne çağrı: Emeklileri Ankara Tandoğan Meydanı’na bekliyoruz

Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 23.05.2024 - 13:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 14.00’da düzenlenecek “Büyük Emekli Mitingi” ile ilgili olarak 81 il örgütüyle eşzamanlı Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 14.00’da düzenlenecek “Büyük Emekli Mitingi” ile ilgili olarak 81 il örgütüyle eşzamanlı Beşiktaş Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasına İl Yönetimi, Parti Meclis üyeleri, ilçe başkanları ile gençlik ve kadın kolları başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan ortak basın açıklamasında “Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız” ifadeleri yer aldı.

“EMEKLİ İÇİN YOKSULLUĞU BİLE LÜKS HALE GETİRDİLER”

“Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız” denilen açıklamada mitingin amacına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi “insanca yaşam” yerine, “sefalet koşullarında yaşama” mahkum eden iktidara “bu büyük adaletsizliğe son verin” demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. “Açım aç” diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini getirmek için buradayız. Arkasına boş listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız.”

Siyasi iktidarın emekliyi yoksulluğa mahkum ettiği belirtilen açıklamada “Anımsayacaksınız; bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp “Gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürülmesinden yanadır” dediler. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler” denildi.

“EMEKLİLER SOSYAL ÖLÜME TERK EDİLDİ”

En düşük emekli aylığının yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridiğine ve Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyeceğine dikkat çekilen açıklamada Avrupa ülkelerindeki emekli aylığı karşılaştırması yapılarak, ülkemizdeki emeklilerin yaşadığı sorunlar hakkında şöyle denildi:

“Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarında bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmiş, “Türkiye Yüzyılının Emektarları” programına hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüz yılına bir bakalım. Bizi kıskanıyorlar dedikleri İsviçre Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde. Almanya'da ise bin 552 avro olan emekli aile ülkemize sadece 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı sekiz kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor.”

“Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler, bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler” ifadelerinin yer aldığı açıklamada “Gelirinin tümünün harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan emeklilerin bu manada sosyal ölüme terk edildiğinin altı çizildi.

“ONURLU YAŞAM, HAKÇA BÖLÜŞÜM İÇİN EMEKLİLERİ ANKARA TANDOĞAN MEYDANI’NA BEKLİYORUZ”

Açıklamanın sonunda emekliler ve emekli olacak emekçiler, 26 Mayıs Pazar günü Ankara’da yapılacak mitinge şu sözlerle davet edildi:

“Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. “Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor” diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farkları gidererek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarın emekli olacak tüm emekçileri 26 Mayıs günü saat 14’te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz.”