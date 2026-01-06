CHP İstanbul İl Kongresi davası başladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılının Ekim ayında düzenlediği ve Özgür Çelik’in CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İl Kurultayı’na ilişkin dava, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda başladı.

TUTUKLU BAŞKANLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR!

Davada yargılanan tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat ve İnan Güney alkışlarla duruşma salonuna getirildi. Salonda uzun süre “Kurtuluş yok tek başına” sloganları atıldı.

Davada yargılanan diğer isimler ise; Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Öznür Çevik, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş. Davada yargılanan Aydın Karaaslan ve Fahrettin Çırak sağlık mazeretleri sebebiyle duruşmaya katılmadı.

Duruşma, yaklaşık 50 dakika gecikmeli olarak başladı. Hakim ilk olarak düzenlenen iddianamenin özetini ve iddianamede yer alan bazı konuşmaları okudu.

BİR YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında, 29 Ağustos'ta iddianame düzenlenmişti. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarıca bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ekim 2023'teki 38. İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbir kararı vermiş ve 2 Eylül'de mahkeme kararıyla Özgür Çelik'i görevden almıştı. Aldığı ara karar ile kongreyi geçersiz sayan mahkeme, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden almış ve kayyım heyeti atamış, heyetin başına da Gürsel Tekin'i getirmişti.

2 Eylül'de mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kurultayda bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Gürsel Tekin ise 2 gün sonra partiden ihraç edilmişti.

Öte yandan aynı mahkeme, CHP'nin 24 Eylül'de İstanbul'da yaptığı olağanüstü il kongresinin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı göndermiş ancak YSK, kongrenin devam etmesine karar vermişti. Bu kongrede İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, daha sonra YSK'den de mazbatasını almıştı.

Daha sonra CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını 24 Ekim’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan almıştı.