CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, açıkladı: Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?

13 Şubat 2022 Pazar, 17:51

2014'te 'parlamenter sistem' ve 2018 yılında ise 'başkanlık sistemi'ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.

"EN FAZLA İKİ DEFA SEÇİLEBİLİR"

"Gerçeklerin çarpıtılarak bilgi kirliliği yaratılmasına olanak vermeyelim" diyen Kabaoğlu, "'Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' (md.101/2)

Bu Anayasa hükmü 2007'den bu yana sürekli yürürlükte olup herkes için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

Anayasa yapılan değişikliklerden Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin etkilenmediğini belirten Kabaoğlu, "Yürürlükteki Anayasa, 1987-2017 arasında Anayasa’da değişiklikler yapıldı; ama Anayasa değişmedi. Bu nedenle 2017 değişiklikleri, 2007'de konulan CB'nin görev sayısına ilişkin kuralı etkilemedi" ifadelerine yer verdi.

Kabaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: