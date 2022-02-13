CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, açıkladı: Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığı adayı olmasına ilişkin tartışmalar ediyor. Konu ile alakalı açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanı'nın sadece iki defa seçilebileceğini belirterek, yasanın herkes için bağlayıcı olduğunu belirti.
2014'te 'parlamenter sistem' ve 2018 yılında ise 'başkanlık sistemi'ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışma konusu oldu.
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.
"EN FAZLA İKİ DEFA SEÇİLEBİLİR"
"Gerçeklerin çarpıtılarak bilgi kirliliği yaratılmasına olanak vermeyelim" diyen Kabaoğlu, "'Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' (md.101/2)
Bu Anayasa hükmü 2007'den bu yana sürekli yürürlükte olup herkes için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.
Anayasa yapılan değişikliklerden Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin etkilenmediğini belirten Kabaoğlu, "Yürürlükteki Anayasa, 1987-2017 arasında Anayasa’da değişiklikler yapıldı; ama Anayasa değişmedi. Bu nedenle 2017 değişiklikleri, 2007'de konulan CB'nin görev sayısına ilişkin kuralı etkilemedi" ifadelerine yer verdi.
Kabaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." (md.101/2)— İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) February 13, 2022
Bu Anayasa hükmü 2007'den bu yana sürekli yürürlükte olup herkes için bağlayıcıdır. Gerçeklerin çarpıtılarak bilgi kirliliği yaratılmasına olanak vermeyelim. ++
İlgili Haberler
- 6'lı zirve sonrası HÜDA-PAR'dan mesaj: Keşke Erdoğan'ın da masası olsaydı...
- Erdoğan ve Erkan Mumcu arasında gizli görüşme iddiası: Baş başa 3 saat
- Erdoğan'ın ardından Fahrettin Altun da BAE basınına yazdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?
- Minarenin külahı yangında kül oldu
- Hasta tutuklulara destek için kampanya başlatıldı
- Sanatçı Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı
- Antalyaspor’dan kritik galibiyet! Düşme hattından çıktı
- Yargıtay'dan dikkat çeken kıdem tazminatı kararı
- UEFA'dan Galatasaray kararı!
- AKP'li Kurtulmuş'tan 'elektrik faturası' açıklaması
- Meteoroloji gün verdi, açıkladı: Sıcaklıklar değişiyor
- Erimeye başlayan Eğirdir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş