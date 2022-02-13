6'lı zirve sonrası HÜDA-PAR'dan mesaj: Keşke Erdoğan'ın da masası olsaydı...

13 Şubat 2022 Pazar, 15:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi liderinin 'yuvarlak masa' etrafında bir araya geldiği zirvenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 'masa' çağrısı geldi.

Çağrının adresi, Doğu ve Güneydoğu illerinde etkinliğiyle bilinen Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) oldu. Partiye yakın Doğru Haber gazetesinin yazarlarından Mehmet Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Göktaş şunları kaydetti:

“Altı liderin bir araya gelmesiyle eğleniyorlar, yok paradan atılan 6 sıfırmış, yok 6 ok olmuş bunlar vs.

KEŞKE ERDOĞAN'IN DA BİR MASASI OLSAYDI, şimdiye kadar hiç oturmadığı birileriyle otursaydı diyorum. Kimlerle mi? Onu da herkes kendisi bulsun.”

"DÖRT MADDE DEĞİŞMELİ"

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık destek veren ve Erdoğan'ın yöneticileriyle 2020 Aralık ayında Saray'da görüştüğü HÜDA-PAR, Erdoğan'ın 'yeni anayasa' tartışmalarına da anayasanın ilk dört maddesini hedef alarak dahil olmuştu. Partinin Genel Başkanı İshak Sağlam, "Sağlam, “5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil” demişti.



