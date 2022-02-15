CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı paylaştı: AKP'li vekil, Vali, AKP'li başkan ve Milli Eğitim Bakanı...

15 Şubat 2022 Salı, 23:10

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, bir fotoğraf paylaştı.

SALICI'DAN TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, fotoğrafı alıntılayarak, toplantıya sadece AKP'li vekillerin davetli olduğunu söyledi. Salıcı, "Alın size bir parti devleti manzarası daha" ifadelerini kullandı.

Salıcı'nın paylaşımı şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısı Gaziantep Valiliğinde yapılmış. Toplantıya vekillerden sadece Akp milletvekili davetli. Vali de var, AKP il başkanı da. Alın size bir parti devleti manzarası daha…

Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı

"İl Eğitim Değerlendirme" toplantısı Gaziantep Valiliğinde yapılmış. Toplantıya vekillerden sadece Akp milletvekili davetli. Vali de var, AKP il başkanı da. Alın size bir parti devleti manzarası daha… https://t.co/jZv0GkzkxR — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) February 15, 2022



