CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı paylaştı: AKP'li vekil, Vali, AKP'li başkan ve Milli Eğitim Bakanı...
Gaziantep'e giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentte “İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Toplantıya sadece AKP'li vekillerin davetli olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Alın size bir parti devleti manzarası daha" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep’te 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, bir fotoğraf paylaştı.
SALICI'DAN TEPKİ
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, fotoğrafı alıntılayarak, toplantıya sadece AKP'li vekillerin davetli olduğunu söyledi. Salıcı, "Alın size bir parti devleti manzarası daha" ifadelerini kullandı.
Salıcı'nın paylaşımı şu şekilde:
Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı "İl Eğitim Değerlendirme" toplantısı Gaziantep Valiliğinde yapılmış. Toplantıya vekillerden sadece Akp milletvekili davetli. Vali de var, AKP il başkanı da. Alın size bir parti devleti manzarası daha…
Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) February 15, 2022
"İl Eğitim Değerlendirme" toplantısı Gaziantep Valiliğinde yapılmış. Toplantıya vekillerden sadece Akp milletvekili davetli. Vali de var, AKP il başkanı da. Alın size bir parti devleti manzarası daha… https://t.co/jZv0GkzkxR
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