CHP’li Salıcı ‘tank paleti’ anımsattı: Daha sert tepki gösteririz
Savunma sanayi şirketlerinin satılacağı iddialarına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, uyarılarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “ASELSAN, ROKETSAN gibi savunma sanayisi şirketlerinin satılacağı” iddialarına ilişkin “Tank palette gösterdiğimiz tepkinin çok daha sertini gösteririz” dedi.
Bir grup gazeteciye açıklama yapan Salıcı, iktidarın daha önce “BAE’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni finanse ettiğini” söylediğini anımsatarak, “AKP’de ‘15 Temmuz’un arkasında BAE var’ demeyen kalmamıştı. Ne oldu, arkasında olmadıkları mı çıktı diye barıştınız? Mesele sadece para mı? Bunlar bir yerleri alacak. Eğer ASELSAN’a, ROKETSAN’a taliplerse tank palette gösterdiğimiz tepkinin çok daha sertini gösteririz” diye konuştu.
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