CHP İstanbul'un acı günü! Vefat haberini Canan Kaftancıoğlu duyurdu

16 Eylül 2021 Perşembe, 13:35

Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

"İl başkanlığımızın en eski emektarlarından Çaycı Metin, Metin Bulut’u amansız bir hastalıktan kaybettik. İl binamızın koridorlarında artık sesin yankılanmasa da, emeğin, iyiliğin unutulmayacak hiç Çok çok üzgünüz.. Başımız sağ olsun.."