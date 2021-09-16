CHP İstanbul'un acı günü! Vefat haberini Canan Kaftancıoğlu duyurdu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanlığında çaycı olarak görev yapan Metin Bulut'un vefat ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 13:35
CHP İstanbul'un acı günü! Vefat haberini Canan Kaftancıoğlu duyurdu
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Twitter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

"İl başkanlığımızın en eski emektarlarından Çaycı Metin, Metin Bulut’u amansız bir hastalıktan kaybettik. İl binamızın koridorlarında artık sesin yankılanmasa da, emeğin, iyiliğin unutulmayacak hiç Çok çok üzgünüz.. Başımız sağ olsun.."


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