Ensar Aytekin ve Deniz Yücel ilçe başkanları ve belediye başkanları ile buluştu

CHP İzmir’de 30 ilçede tamamlanan kongre sürecinin ardından gözler il kongresine çevrildi. Mevcut başkanların büyük bölümü güven tazelerken, bazı ilçelerde değişim yaşandı.

İl kongresi 17 Ekim Cuma günü Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak.

Kongre öncesi CHP İzmir İl başkanlığında ilçe başkanlarıyla yapılan toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “İzmir örgütü her zaman olduğu gibi dayanışma içinde, ilçe başkanlarımızın katkılarıyla çok yapıcı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

TEK ADAYLI SÜREÇ İŞLEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kooperatif davasından cezaevinde tutuklu bulunan il başkanı Şenol Aslanoğlu ile devam kararı alması sebebiyle ‘tek adaylı’ kongre süreci işleyecek.