CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP önündeki protestoyu paylaştı
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir grup depremzede kadının dün AKP İzmir İl Binası önündeki protestosu için, “Bu olay unutulmaz, o göz yaşlarını hangi vicdan kabul eder? Utanç verici bu görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi. Yücel, depremzedelerin protestosundan görüntüler paylaştı.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel sosyal medya hesabından depremzede kadınların AKP İzmir İl Binası önünde dün yaptığı protestodan video paylaştı.
"UNUTULMAZ"
Yücel, görüntüler için "Bu olay unutulmaz, o göz yaşlarını hangi vicdan kabul eder?" dedi.
Yücel'in açıklaması şu şekilde:
"Depremin yuvalarını yıktığı, yakınlarını koparıp aldığı İzmirli annelerin bir damla gözyaşı sizin sarayınızdan da, iktidarınızdan da kıymetlidir. 500 gündür oyaladığınız, acılarına acı kattığınız Anneler çare için AKP İl başkanlığına gelince, 'Şov yapmayın' deyip, polis zoruyla onları dışarı attırırken insanlığınızı nereye bıraktınız? Bu olay unutulmaz, o göz yaşlarını hangi vicdan kabul eder? Utanç verici bu görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz".
BAZILARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İzmir'de 30 Ekim Depremi'nin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen yeni evlerine kavuşamayan depremzedeler dün AKP İl Başkanlığı önünde tepkilerini dile getirdi. "Depremzede burada devlet nerede", "Kentsel dönüşümcü değil depremzedeyiz" sloganları atan bir grup depremzede kadın, kendilerini binaya aldırtmayan AKP İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil ile tartıştı. AKP'li Kandil'in "Şovmenlik yapıyorsunuz, yalancısınız" dediği kadınlardan bazıları gözyaşlarını tutamamıştı. AKP'li Kandil'in bir ara "Memur arkadaşlar, gelin buraya" diyerek polis memurlarını çağırdığı, depremzede kadınları işaret ederek "Arkadaşları dışarı alalım" dediği duyulmuştu.
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