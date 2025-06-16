CHP İzmir İl Başkanlığı, Ferdi Zeyrek için lokma dağıttı

CHP İzmir İl Başkanlığı, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün 7'nci gününde lokma döktürdü. Dökülen lokmalar İl Başkanlığı önünde Zeyrek hayrına yurttaşlara ikram edilirken, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, basın mensuplarına konuştu.





Aslanoğlu konuşmasında, "Ferdi Başkan gerçekten çok erken kaybettiğimiz bir başkanımız, her ölüm erkendir ama onun kaybı yüreğimizi dağladı. Çok kısa bir sürede Manisa'da yüzde 60'la seçimi kazandı. Her etkinliğine gittiğimizde halkın teveccühünü gördük. Onun yerinin dolması gerçekten zor. Onunla ilgili söyleyeceğimiz her şey eksik kalıyor. Onun anıları bizim mücadelemize ışık tutacaktır" dedi.



