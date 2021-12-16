CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'dan asgari ücret açıklaması: Yine yok sayıldı!
2022 yılı asgari ücretini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "İşçiye büyümeden pay vermeyen ve asgari ücretin geçim ücreti olmasını engelleyen Saray ve AKP Hükümeti, açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı geçerken, işçiye, emekçiye yine açlık sınırında bir ücreti reva gördü" dedi.
2022 yılı asgari ücretini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yaptığı yazılı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı için net asgari ücreti Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 4.250 TL olarak belirledi. Karar hükümet ve işveren ittifakı ile alındı ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. İşçiler ve sendikalar her zaman olduğu gibi yine yok sayıldı. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşadığımız bu günlerde; hükümet işverenlerle birlikte, işçiye, emekçiye yine açlığı, yoksulluğu reva gördü. 4.250 TL olarak açıklanan asgari ücret, bu haliyle geçen yıl 380 $ iken bu yıl 280 $’a düşürülmüş oldu. İşçiler, böylece 2022 yılına 1.500 TL eksik maaş alarak başlamış oldular." dedi.
"İşçiye büyümeden pay vermeyen ve asgari ücretin geçim ücreti olmasını engelleyen Saray ve AKP Hükümeti, açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı geçerken, işçiye, emekçiye yine açlık sınırında bir ücreti reva gördü. Açıklanan bu rakam ile asgari ücretle çalışan işçilerin aylık ana giderleri bile karşılanamadı." diyen Beko, şu tabloları paylaştı:
KİRA
1.500 TL
ELEKTRİK
250 TL
SU
150 TL
DOĞALGAZ
700 TL
ULAŞIM
400 TL
MUTFAK
1.200 TL
EĞİTİM
800 TL
TOPLAM
5.000 TL
ASGARİ ÜCRET
4.250 TL
AÇLIK SINIRI
4.000 TL’Yİ GEÇTİ
YOKSULLUK SINIRI
13.000 TL’Yİ BULDU
"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
"Tabloda sağlık gideri yok. Çünkü asgari ücretlinin hastalanmaya hakkı yok! Tabloda sosyal etkinlik ve çay-kahve yok. Çünkü asgari ücretlinin gezmeye, sosyalleşmeye arkadaşlarıyla bir çay-kahve içmeye de hakkı yok!" ifadelerini kullanan Beko, şunları kaydetti:
Asgari ücretle çalışanlara, birinci derecede yakınları nişan, düğün ya da sünnet yaptıklarında, altın takmak hayal oldu. İşçilerin bugüne kadar taktıkları da hatıra olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bu ücreti kabul etmemiz mümkün değildir.
Ancak; yıllardır dile getirdiğimiz asgari ücretliden vergi alınmamasına dair talebimizin gerçekleştirilmesi asgari ücretli çalışanlar açısından kazanç olmuştur.
Bu yeterli değildir, Asgari ücret geçim ücreti olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asgari ücret halkın ekmeğidir, işçilerin de geleceğidir! Asgari ücret 2022 yılında yine yoksulluk sınırının altında kaldı!
Video Haberler
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücret belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!