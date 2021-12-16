CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'dan asgari ücret açıklaması: Yine yok sayıldı!

16 Aralık 2021 Perşembe, 14:26

2022 yılı asgari ücretini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko yaptığı yazılı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı için net asgari ücreti Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 4.250 TL olarak belirledi. Karar hükümet ve işveren ittifakı ile alındı ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. İşçiler ve sendikalar her zaman olduğu gibi yine yok sayıldı. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşadığımız bu günlerde; hükümet işverenlerle birlikte, işçiye, emekçiye yine açlığı, yoksulluğu reva gördü. 4.250 TL olarak açıklanan asgari ücret, bu haliyle geçen yıl 380 $ iken bu yıl 280 $’a düşürülmüş oldu. İşçiler, böylece 2022 yılına 1.500 TL eksik maaş alarak başlamış oldular." dedi.

"İşçiye büyümeden pay vermeyen ve asgari ücretin geçim ücreti olmasını engelleyen Saray ve AKP Hükümeti, açlık sınırı 4 bin lirayı, yoksulluk sınırı 13 bin lirayı geçerken, işçiye, emekçiye yine açlık sınırında bir ücreti reva gördü. Açıklanan bu rakam ile asgari ücretle çalışan işçilerin aylık ana giderleri bile karşılanamadı." diyen Beko, şu tabloları paylaştı:

KİRA 1.500 TL ELEKTRİK 250 TL SU 150 TL DOĞALGAZ 700 TL ULAŞIM 400 TL MUTFAK 1.200 TL EĞİTİM 800 TL TOPLAM 5.000 TL





ASGARİ ÜCRET 4.250 TL AÇLIK SINIRI 4.000 TL’Yİ GEÇTİ YOKSULLUK SINIRI 13.000 TL’Yİ BULDU

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Tabloda sağlık gideri yok. Çünkü asgari ücretlinin hastalanmaya hakkı yok! Tabloda sosyal etkinlik ve çay-kahve yok. Çünkü asgari ücretlinin gezmeye, sosyalleşmeye arkadaşlarıyla bir çay-kahve içmeye de hakkı yok!" ifadelerini kullanan Beko, şunları kaydetti:

Asgari ücretle çalışanlara, birinci derecede yakınları nişan, düğün ya da sünnet yaptıklarında, altın takmak hayal oldu. İşçilerin bugüne kadar taktıkları da hatıra olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bu ücreti kabul etmemiz mümkün değildir.

Ancak; yıllardır dile getirdiğimiz asgari ücretliden vergi alınmamasına dair talebimizin gerçekleştirilmesi asgari ücretli çalışanlar açısından kazanç olmuştur.

Bu yeterli değildir, Asgari ücret geçim ücreti olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asgari ücret halkın ekmeğidir, işçilerin de geleceğidir! Asgari ücret 2022 yılında yine yoksulluk sınırının altında kaldı!