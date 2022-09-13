CHP İzmir seçim güvenliği için çalışmalara başladı

13 Eylül 2022 Salı, 09:44

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısı, il başkanı Deniz Yücel başkanlığında, CHP İzmir il binasında gerçekleşti. İl Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, saha çalışmalarının ve vatandaşın gösterdiği ilginin karşılığını sandıkta alabilmek için, sandıklara ve oylara sahip çıkmanın hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, Seçim Güvenliği Çalışma Grubu kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

“VATANDAŞ KURTULUŞU VE UMUDU CHP’DE GÖRÜYOR”

“CHP İzmir İl Yönetim Kurulumuz haftalık olağan toplantısında, üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz sandık güvenliği konusunda önemli bir karar aldı” die sözlerine başlayan Yücel şunları söyledi: “Seçimlerin iki ayağı var. İlk ayak, sandığa gelinceye kadar yaptığınız çalışmalar. CHP İzmir olarak son dönemlerde görülmemiş yoğunlukta ve aralıksız olarak hem sahada hem de gerçekleştirdiğimiz etkinlik, toplantı ve ziyaretlerle yaptığımız buluşmalarda müthiş bir tempoyla çalışıyoruz. İlçelerimiz ile birlikte çok verimli ve vatandaşta karşılık bulan çalışmalara imza atıyoruz. Çalışmaların ikinci ayağı ise seçim ve sandık güvenliği ile ilgili. 30 Mart yerel seçimleri gösterdi ki, sandığa sahip çıkmak, seçimleri kazanmanın, halkın iradesinin sandığa yansımasının olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda bizler İzmir’de özenli bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, İl yönetim kurulumuzda aldığımız kararla Seçim Güvenliği Çalışma Grubu kurduk. Bu grup, ilçe başkanlıklarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, sandık sorumlularının atanması, sandıklarda avukatların görevlendirilmesi, bilişim sorumlularının atanması ve sandık güvenliği ile ilgili yapılan tüm çalışmaların taranması ve gerekli önlemlerin seçimlerden çok önce alınması amacıyla çalışacak. Böylece sandık ve seçim güvenliği konusunda hem eş güdümümüzü arttıracağız hem de bu konuda vatandaşımızın gönlünü daha da rahatlatacağız.

SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBUNDA KİMLER GÖREV ALDI?

CHP İzmir İl Yönetim Kurulunun aldığı kararla kurulan, Seçim Güvenliği Çalışma Grubunda, şu isimler yer aldı;

CHP İzmir Seçim ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aygül Eryılmaz, Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül ve Kadın, Kadın Politikaları, Kültür, Sanat ve Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fulya Alçay.



