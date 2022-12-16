CHP İzmir'den “Halk galip gelecek” pankartı!

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Binası'na ve 30 ilçenin başkanlıklarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının ve "Halk galip gelecek" cümlesinin yer aldığı pankart astı.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Aralık 2022 Cuma, 16:38
CHP İzmir'den “Halk galip gelecek” pankartı!
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CHP İzmir İl Başkanlığı kentteki tüm parti başkanlıklarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının ve "Halk galip gelecek" cümlesinin yer aldığı bir pankart astırdı. 

Pankartta, Kılıçdaroğlu'nun, "6 yaşında bebeğe tecavüz edenleri görmezden gelenler bizleri yıldırmanın peşinde. Söz veriyorum ki bu sefil, darbeci organize kötülüğü milletimizin eşsiz iradesiyle yeneceğiz" ifadeleri de yer aldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Halk Galip Gelecek! Bu sefil, darbeci organize kötülüğü milletimizin eşsiz iradesiyle #yeneceğiz” ifadeleriyle pankartı sosyal medya hesabından paylaştı.


İzmir CHP İzmir İl Başkanlığı Deniz Yücel

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