CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş engellendi

CHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş engellendi.

CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş engellendi
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ANKA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 22:53

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında CHP Kadın Kolları Başkanlığı Ankara'da yürüyüş düzenledi.

Kuğulu Park’tan başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı üzerinde engellendi.

CHP’liler polis engeli önünde oturarak engellemeye tepki gösteriyor.


Etiketler: #11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü #CHP #CHP Kadın Kolları

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