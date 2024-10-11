CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş engellendi
CHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş engellendi.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında CHP Kadın Kolları Başkanlığı Ankara'da yürüyüş düzenledi.
Kuğulu Park’tan başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı üzerinde engellendi.
CHP’liler polis engeli önünde oturarak engellemeye tepki gösteriyor.
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