Özgür Özel'den 'Narin Güran'lı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı. Özel, “Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla” ifadesini kullandı
Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşım ile 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:
“Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, onları şiddetten koruyabildiğimiz ve yaşatabildiğimiz bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum.”
Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, onları şiddetten koruyabildiğimiz ve yaşatabildiğimiz bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/sb0KPF9oR5— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 11, 2024
Özel'in paylaşımında Diyarbakır'da kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın fotoğrafını kullanması dikkat çekti.
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