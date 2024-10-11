Özgür Özel'den 'Narin Güran'lı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 19:22

Güncelleme: 11.10.2024 - 19:22

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşım ile 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

“Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, onları şiddetten koruyabildiğimiz ve yaşatabildiğimiz bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum.”

Kız çocuklarının başta eğitime erişim hakkı olmak üzere hiçbir engelle ve eşitsizlikle karşılaşmadıkları, hayallerine ulaşabildikleri, onları şiddetten koruyabildiğimiz ve yaşatabildiğimiz bir ülke ve dünyayı yaratabilme umuduyla #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/sb0KPF9oR5 — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 11, 2024

Özel'in paylaşımında Diyarbakır'da kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın fotoğrafını kullanması dikkat çekti.



