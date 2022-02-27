CHP Kadın Kolları'ndan 81 ilde Sedef Kabaş açıklaması
CHP Kadın Kolları, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan gazeteci Sedeef Kabaş için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak, “Sedef Kabaş’a özgürlük” dedi.
CHP Kadın Kolları, 81 il ve 973 ilçede eşzamanlı basın toplantısı düzenleyerek cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. CHP Kadın Kolları’ndan yapılan açıklamada, “Yalnız değilsin Sedef Kabaş; CHP Kadın Kolları var” ifadelerine yer verildi.
Eyleme katılanlar, Kabaş’a dayanışma mektupları gönderildi.
"EN GÜZEL GÜNLERİMİZ, HENÜZ YAŞAMADIKLARIMIZ"
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Kabaş’a dayanışma mektubu gönderdi. Nazlıaka, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:
“Anneciğinle biricik oğlun Yavuz bize emanet. Haklı mücadelemiz ve dayanışma gücümüzle, özgürlüğüne kavuşacağın günlerin çok yakın olduğunu biliyoruz. Usta şair Nâzım’ın dediği gibi: En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız.”
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