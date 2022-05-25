CHP, kapı kapı gezerek çözüm önerilerini yurttaşa anlatacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gençlerden ve kadınlardan oluşturulacak gruplarla 81 ilde evlere giderek partinin önerdiği Aile Destekleri Sigortası projesi anlatılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta Ankara il örgütüne yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili “Oturduğumuz yerde kimse bize Çankaya’yı ikram etmez” sözlerinin ardından, parti saha çalışmalarını hız verecek. Edinilen bilgiye göre, önceki gün yapılan CHP MYK’ye başkanlık eden Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte partinin gelecek ay hareketlenecek saha çalışmalarını masaya yatırdı. Kılıçdaroğlu’nun, Beşiktaş Belediyesi’nin başlattığı, gençlerden oluşan ekiplerle evlere giderek yapılan “Saha Çözüm Hareketi”nin tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması talimatını verdiği öğrenildi.
CHP, bu hareket kapsamında 81 ilde evlere giderek partinin önerdiği Aile Destekleri Sigortası projesini anlatacak. Özellikle gençlerden ve kadınlardan oluşturulacak gruplarla ilçe bazında çalışmalar yürütülecek. Haziran ayında 51 ile gidecek milletvekilleri de saha çalışmalarında Aile Destekleri Sigortası’ndan söz edecek. Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında, “İnsanların ayağına gideceğiz. Ev kadınlarının bütün sorunlarına çare olacağımızı anlatacağız. Aile Destekleri Sigortası’yla geliri olmayan bir ev kalmayacak. Bunu anlatmamız lazım” talimatını verdiği öğrenildi.
"İLK DEFA GELEN VARDI"
Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında Maltepe Mitingi’yle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptığı kaydedildi:
“Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarılı bir miting yapılması önemli. Mitingde sadece CHP’liler yoktu. Ezilen kesimler, çiftçiler, esnaf, işçiler geldi. Hayatında hiç mitinge katılmayan insanlardan gelenler oldu.”
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