CHP'li Doğan Subaşı: Amaç İBB’yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek'

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi mayıs ayı üçüncü toplantısı dün Saraçhane’de yapıldı. Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen aylık öğrenci ulaşım kartı ücretlerinin İBB tarafından sübvanse edilmesi önerisi tekrar görüşüldü.

Teklif AKP’li ve MHP’li üyelerin oylarıyla ikinci kez kabul edildi. Buna göre yüzde 40 zamla 109 liraya çıkan aylık öğrenci abonman ücretinin yeniden 78 liraya düşürülmesi kararı alındı. Karar İmamoğlu’nun onayının ardından yürürlüğe girmiş olacak. CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, kararın ardından “Amaç İBB’yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek” dedi.

"ENERJİ KAMBURU"

Mecliste ayrıca İSKİ Genel Kurulu’nun faaliyet raporu kabul edildi. Raporla ilgili söz alan CHP meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, enerji maliyet giderlerine dikkat çekerek “Enerji giderleri, İSKİ’ye kambur olarak yer almaktadır. İstanbul’da tüketilen elektriğin yüzde 3.5’ini İSKİ tüketmektedir. 2020 başından itibaren gelen elektrik zammı yüzde 300’leri geçen bir zam ortada” diye konuştu. İYİ Parti meclis üyesi Akın Gürkan yaptığı konuşmada, “İSKİ’yi çok daha ilerileri taşıyacak yatırımlar ne yazık ki tarife artış tekliflerinin onaylanmaması sebebiyle ileri tarihlere ertelenmektedir. İSKİ yatırım yapamayacak hale gelecek, zaten istenen de bu. 2021 yılında her şeye rağmen şehre 3 milyon metreküp su kesintisiz verilmiştir” ifadelerini kullandı.