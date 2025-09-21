CHP Konak'ta iki adaylı yarışın kazananı belli oldu

CHP'de kongre süreci devam ediyor. İlçe kongreleri kapsamında bugün İzmir'de Konak İlçe Kongresi yapıldı.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrenin Divan Başkanlığını CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Moroğlu yaptı.

Mevcut ilçe Başkanı Ozan Ali İlgazi'nin aday olmadığı kongrede yarış, iki aday arasında geçti. Kongrede Orçun Altanhan beyaz listeyle ilçe Başkanlığı için yarışırken rakibi Serkan Kalmaz mavi listeyle yarışa girdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kalmaz'ın listesinde yer aldı.

'İthal aday' gerginliğinin yaşandığı kongrede, gerginlik nedeniyle oy kullanma ve sayım işleri gecikti.

Sabah saatlerinde başlaması planlanan kongre, saat 14.00 sıralarında başladı. Konuşmalar ve yaşanan gerginlikler nedeniyle oy kullanma işlemine saat 18.00'de geçilebildi ve 20.00 sularında sandıklar kapandı.

MAVİ LİSTE KAZANDI

Toplam 363 geçerli oyun olduğu kongrenin kazananı mavi listeyle Serkan Kalmaz oldu. Kaşmaz, 209 oy ile seçimi kazanırken beyaz listeyle yarışan rakibi Orçun Altanhan ise 154 oyda kaldı.

İKİ KONGRE ERTELENDİ

Öte yandan; bugün yapılması planlanan Gaziemir ve Karşıyaka ilçe kongreleri CHP Olağanüstü Kurultayı nedeniyle ertelendi. Karşıyaka İlçe Kongresi 24 Eylül Çarşamba ve Gaziemir İlçe Kongresi 28 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.