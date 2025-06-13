CHP kurmayları, Bahçeli’nin yeni seçim sistemi çağrısına karşı Gaziosmanpaşa’yı örnek gösteriyor: ‘Sandığı kaçırma hayalleri’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram dönemi yaptığı açıklamada Meclis’e dört başlıkta öneriler sunarak yeni bir anayasa, yeni Siyasi Partiler Yasası, yeni bir seçim sistemi ve Meclis İç Tüzüğü’nün değiştirilmesini önerdi. Bahçeli’nin bu çağrısını değerlendiren CHP kurmayları, en son Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılanlara dikkat çekti.

Cumhur İttifakı’nın her çağrısının birbirine benzediğine vurgu yapan kurmaylar “Anayasaya uymuyorlar, anayasa çağrısı yapıyorlar. Seçilmiş belediyelere yargı operasyonlarıyla çöküyorlar, sonra seçim sistemini değiştirmek için bize çağrı yapıyorlar. Bunlara çelişki demek bile hafif kalıyor. Gaziosmanpaşa’da belediye başkanımızı, sadece oradaki belediyeye çökmek için tutukladılar. Utanmadan hak etmiş gibi de bunu kutladılar. Bu yapılan anayasaya da aykırı. Halkın vermediği yetkiyi yargı eliyle alanların ‘Gelin seçim sistemi yapalım’ demesi bir cambaza bak oyunundan başka bir şey değil. Yani yapılan samimi değil. Büyük bir çelişki” dedi.

‘DAHA KÖTÜLERİ GELECEKTİR’

Belediyelere yapılan bu operasyonlarla “sandığın anlamsız hale getirildiğini” vurgulayan kurmaylar, “Bu şekilde belediyelerimize çökmeye devam edeceklerse seçim yapmalarına gerek yok. Gaziosmanpaşa’da yaptıkları gibi şeyler yaptıkları için onlara cunta diyoruz. Bu seçimsiz Türkiye hayali oluyor” diye konuştu. Yeni Siyasi Partiler Yasası ve yeni Meclis İç Tüzüğü gibi önerilere de değinen kurmaylar “Bahçeli’nin çağrı yaptığı konuların hepsinde bir yeniliğe ihtiyaç olduğu doğru. Ama bu iktidar zaten anayasada, yasalarda ve İç Tüzük’te yaptığı değişikliklerle eldeki demokratik kazanımları geri götürdü. O nedenle şimdi de yapacakları mevcut durumu daha da kötü hale getirmekten öteye gitmeyecek. Bir taraftan cuntacılık yaparken, bu önerileri getirmek kabul edilir bir şey değildir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye yasalarında da değişiklik önerdiğini anımsatan kurmaylar “Bu değişikliklerin bize mevcut hali bile aratacağını rahatlıkla söyleriz. Çünkü daha şu anki kurallara bile uymayan bir iktidar var” dedi.