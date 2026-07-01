CHP kurultay ceza davası başladı: İBB itirafçısı Adem Soytekin dinleniyor

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişinin yargılanmasına Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

6 Mayıs tarihinde görülen son duruşmada; İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

Bugünkü duruşma, mutlak butlan kararı sonrası ilk olması ile dikkat çekiyor. Mutlak butlan davası için istinaf mahkemesi karar vermiş, bu davada "mağdur" sıfatı ile yer alan Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararı ile CHP'nin başına getirilmişti.

DAVA BAŞLADI

CHP kurultay ceza davası bugün saat 10.00 itibarı ile başladı.

ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Soytekin, 2021’de KİPTAŞ’tan CHP’li isimlere dairelerin ödeme kolaylığı ile satıldığını söyledi. Soytekin, mahkeme başkanının "Dairelerin verilmesi karşılığında delege iradesi etkilendi mi?" sorusuna "Benim bildiğim yok. Kiptaş’ın bize gönderdiği isimler ve bu isimlere daireler satıldı" diye yanıt verdi.

Ardından söz alan CHP’nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, Soytekin'e şu soruyu yöneltti:

"2021 Aralık - 2022 Ocak tarihinde satılan taşınmazların satılması esnasında size ‘biz kurultay için söz verdik bu isimlere sat, parti içi iktidarı tesis etmek için bu kişilere daire vermemiz gerekiyor’ diyen kimse oldu mu?"

Soytekin ise şu yanıtı verdi: "Hayır öyle bir konuşma geçmedi. Bu daireleri CHP’li ve Büyükşehir belediyesinde çalışmış kişilere vereceğiz gibi bir konuşma geçti."

"2023 DİYE BİLİYORUM..."

Soytekin, Çağlayan'ın "Kurultay’ın ne zaman yapıldığını biliyor musunuz?" sorusunu ise "Aklıma gelmedi de biliyorum tarihini... 2023 diye biliyorum" diye yanıtladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soytekin'in dinlenmesi kararına ilişkin, "Adem Soytekin demiş ki 'Bir şey duydum birinden' gelsin anlatsın. Kimden duyduysa ona da sorulsun. En ufak bir şüphe kalmayana kadar bu işleri sorsunlar, soruştursunlar. Çünkü bu iş leke kaldırmaz bir iş ve CHP'nin kurultayı öyle lekelenebilecek bir kurultay değil" ifadelerini kullanmıştı.

ADEM SOYTEKİN KİMDİR?

İş insanı Adem Soytekin, İBB'ye yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyordu.

Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı. Bu süreçte tutuklu kalmaya devam eden Soytekin, 30 Nisan'da tahliye edilmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe yapıldığı iddiasına yönelik Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında; CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında olduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Davada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla bulunuyor.

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.