CHP Kurultay davası: Özkan Yalım'ın 'etkin pişmanlık' ifadeleri dava dosyalarına girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamında 3 kez ifade vermişti.

Başsavcılık, Yalım'ın söz konusu ifadelerini, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne göndermişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Yalım'ın ifadelerinin dava dosyasına girdiği ve dairenin, dosya üzerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe yapıldığı iddiasına yönelik aralarında CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçundan süren dava kapsamında; eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şikâyetçi, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.

CHP'nin kurultay davasında davacılar, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında geçersiz sayılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve iade edilmesini talep ediyor. Bu senaryoda CHP yönetiminin görevden alınması ve partinin yeniden kurultaya gitmesi ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ihtimale ilişkin “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” açıklamasını yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu ise konuya dair, “Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmada, kendisine söz konusu kurultayda divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu beyan etmişti.

1 TEMMUZ'A ERTELENMİŞTİ

6 Mayıs'ta görülen son duruşmada ise mahkeme; İBB davası itirafçısı Adem Soytekin’in dinlenmesi amacıyla SEGBİS’le hazır edilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazısı yazılmasına, Murat Çultu’nun parti üyeliğinin sorulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına karar vermişti.

Mahkeme davayı 1 Temmuz’a ertelemişti.

Soytekin'in dinlenmesine itiraz eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan; “İstanbul'daki davada Soytekin’in yalan tanıklık yaptığı beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tanıklığına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YALIM'IN 'ETKİN PİŞMANLIK' İFADELERİ

Tutuklanmasının ardından CHP'den uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, 38. Kurultay sürecinde "delegeleri menfaat karşılığında Özel’i desteklemeye ikna ettiklerini" öne sürerek şöyle demişti:

“Özgür Özel’in genel başkanlığına destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek oradaki delegelerle yapılacak kongrede Özgür Özel’i desteklemeleri için görüştüm. Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri Özgür Özel’i daha az destekledikleri için özellikle bu iki ildeki delegeler üzerinde çalışmalar yürüttüm. Bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini ancak bu şartla yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’i destekleyeceğini iletti.

Telefonum incelendiğinde Özgür Özel’i desteklemek için çocuklarının işe alınması yönünde şart koşan delegenin göndermiş olduğu çocuklarına ait CV’ler ve açık kimliği tespit edilebilir. Kahramanmaraş’ta Canset Ceyhan ve Hülya Doğu, Gaziantep’te Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan, Cemile Şervan, isimli CHP delegeleri bulunmaktadır. Bunların çocuklarının SGK kayıtları yönünde araştırma yapıldığı taktirde ve telefon inceleme tamamlandığında söylemiş olduğum husus doğrulanacaktır. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.”