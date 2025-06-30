CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edecek. Peki, CHP kurultay iptal davası ne zaman? CHP kurultay iptal davası saat kaçta?

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 30 Haziran 2025 Pazartesi günü, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşecek. Duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.