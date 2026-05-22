CHP Kurultayı'na iptal kararı... Ali Babacan: ‘Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez’

22.05.2026 01:06:00
ANKA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye’nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararın ardından Başkanlık Kurulu'nda kurmaylarıyla yaptığı toplantı sona erdi.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunana Babacan, "DEVA Partisi olarak ilkesel tutumumuz açıktır: Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez. Türkiye’nin ihtiyacı hukuki güvenlik, demokratik rekabet ve sandık iradesine saygıdır. Hukukta öngörülebilirlik yoksa demokrasi de ekonomi de ülke de zarar görür." ifadesini kullandı.

