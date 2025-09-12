CHP’li Ağbaba’dan çiftçilerin borçları için erteleme talebi: ‘Faizsiz en az 1 yıl ertelensin’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, zirai don, artan girdi maliyetleri, kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle zor günler geçiren üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının en az 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmesini istedi. Ağbaba, “Borçlar ertelenmezse binlerce üretici icralık olacak” uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenmezse krizin daha da derinleşeceğini kaydettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önümüzdeki aylarda kredisini ödeyemeyecek çiftçi sayısının artmasından endişe duyuyoruz. Zaten büyük zorluklarla yaşam mücadelesi veren üreticilerin icralık olmasından endişe duyuyoruz. Bu durumun tarımsal üretimde mal varlıklarının el değişmesine veya üretim çarklarının durmasına sebebiyet vermesinden dolayısıyla çok büyük bir tarım krizi şekline dönüşmesinden endişe duyuyoruz.”

"ASIL SORUN HESAPLARA BLOKE KONULUNCA BAŞLAYACAK"

Nisan ayında yaşanan büyük zirai don sonrası üreticilere aylardır ödeme yapılmadığına dikkat çeken Ağbaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ödemelerin nihayet eylül ayı içerisinde yapılacağı belirtiliyor. Partimizin tarım komisyonu tarafından yapılan titiz bir çalışmayla üreticinin dönüm başına harcamalarının 10 bin liranın üzerinde olduğu açıklanmış, en az 10 bin lira destek ödemesi yapılması istenmişti. Resmi olarak açıklanmasa da üreticilerimize dönüm başına 5 bin 500 lira ödeme yapılacağı belirtiliyor. Yapılan masrafın yarısı kadar destek ödemesinin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Ancak rakam kadar asıl sorun bu ödemeler üreticilerin hesaplarına yatırıldığında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından borçlarına karşılık bloke konulunca karşımıza çıkacak. Üreticiye gübre için, ilaç için, mazot için yani ağaçlarına gelecek yıl bakım masrafı için para kalmayacak. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan ve bu yıl hiçbir geliri kalmayan üreticilere icra kağıtları gönderilmeye başlanacak. Bu nedenle TARSİM’e kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan mevcut tarımsal kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve bu borçların en az 1 yıl süreyle ertelenmesi gerekiyor.”