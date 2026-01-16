CHP’li Akay, TVF’nin araç kiraladığı şirketin eski AKP’li vekil ile bağlantısına dikkat çekti: Filo ‘tanıdıklara’ gitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TVF’nin denetim raporları görüşülürken söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kiralanan araçlara dikkat çekti.

Akay, tutanaklara geçen konuşmasında, “Bir de bu kiralamayla ilgili şimdi nereden yapıldığına bir baktım ben hangi şirket kullanılıyor diye. Yani ‘Celiz Filo’ diye bir şey çok dikkatimi çekti. Çok ciddi, araçların büyük bir bölümü buradan kiralanmış. Büyük Filo var, HDY Filo var, Kaya Filo var ama aşağı yukarı 50’ye yakını ‘Celiz Filo’ diye bir yerden kiralanmış. Şimdi PTT’nin de ‘PTT Anadolum’ diye bir araç kiralama şirketi var. Niye mesela orayı kullanmadınız? Celiz Filo’nun ortakları kimdir, yapısı kimdir, eski bir vekille bağlantısı var mı?” diye sordu.

Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Vardır, vardır, yoksa o işler olmaz” dedi. Eleştirilerine devam eden Akay, şunları söyledi:

‘ENVANTERDE DE GÖRÜNMÜYOR’

“Evet yani örneğin Hüseyin Filiz Çankırı eski milletvekili (AKP eski milletvekili), bu şirketle bir bağlantısı var mı? Buradan onu sormuş olayım. Niye? Örneğin Ziraat Filo, yüzde 100 hissesi TVF’ye ait. Ziraat Filo’da da 10 bine yakın araç var, hem daha uygun fiyatlı hem daha uygun maliyetli araçlar oradan kiralanabilir. Oradan niçin kiralanmıyor? Veyahut da bu kiralanan araçlar haricinde bedelsiz tahsis var mı? Ziraat Filo’dan mesela bazı bakanlıklara, bakanlara, bakan yardımcılarına, üst düzey yöneticilerine tahsis var, hiçbir yerde, envanterde de görünmüyor. Bunların yakıt giderleri de mesela Ziraat Filo üzerinden karşılanıyor gibi. Şimdi, böyle bir uygulama sizde var mı? Bunu da merak ediyorum.”