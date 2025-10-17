Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Akdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Koltuktan ansızın kalkılır, rozetler birden çıkarılır...'

17.10.2025 09:57:00
Haber Merkezi
CHP Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koltuk, rozet, makam… Önemi yoktur. Koltuktan ansızın kalkılır, rozetler birden çıkarılır, makamlar düşünmeden terk edilir. Onun için bazen kolları daha da yukarı sıvamak gerekir. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. O yoksa gelecek yok, Gelecek için altı ok…" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BAZEN KOLLARI DAHA DA YUKARI SIVAMAK GEREKİR..."

Koltuk, rozet ve makamın önemli olmadığını vurgulayan Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Koltuk, rozet, makam… Önemi yoktur. 

Koltuktan ansızın kalkılır, rozetler birden çıkarılır, makamlar düşünmeden terk edilir.

Onun için bazen kolları daha da yukarı sıvamak gerekir. 

Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. O yoksa gelecek yok, Gelecek için altı ok…"

