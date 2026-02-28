CHP'li Aşkın Genç duyurdu: Kayseri'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Alpaslan İlkokulu bahçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Genç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri’de bir okulun bahçesindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı yalnızca bir anıta değil; bu milletin ortak hafızasına, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine ve milli birlik duygusuna yönelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak paydasıdır. Cumhuriyetimizi kuran iradeye ve milli mücadele mirasına yönelen hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Atatürk’e duyulan saygı, siyasi görüşlerin değil, millet olma bilincimizin gereğidir.

Bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede bulunmasını ve hukuk önünde hesap vermesini bekliyoruz. Sürecin takipçisi olacağız; sorumluların ortaya çıkarılması için gereken her adımın atılmasını yakından izleyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusuna uzanan her el, aslında milletimizin ortak değerlerine uzanmıştır. Kayseri, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Cumhuriyetine, değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkacak irfan ve vicdana sahiptir."