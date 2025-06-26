CHP'li Bağcıoğlu'ndan savunma sanayi açıklaması: 'Siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmalıdır'

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Savunma Sanayi’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. 1990’lardan itibaren tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak katkılarıyla gelişen savunma sanayi projelerinin, milli bir miras olduğunu belirten Bağcıoğlu, “Bu projeler, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine hizmet eden ortak bir çabanın ürünüdür” dedi.

2005-2015 yılları arasında FETÖ kumpaslarına karşı yeterli önlemlerin alınmamasının, kumpaslara göz yumulmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), milli savunma sanayisi ve ulusal güvenliğe ciddi zararlar verdiğini ifade eden Bağcıoğlu, “Bu süreçteki kayıpların sorumluluğu, başarılar kadar ortak bir şekilde değerlendirilmeli, mesuliyet alınmalı ve gelecek için ders çıkarılmalıdır” diye konuştu.

‘FETÖ SEKTEYE UĞRATTI’

2007-2015 yılları arasında; FETÖ kumpaslarının, savunma sanayi projelerinde görev alan yüzlerce askeri personelin hapse atılmasına, tasfiye edilmesine ve bazılarının hayatını kaybetmesine yol açtığını anımsatan Bağcıoğlu, “Bu süreç, yetkin kadroların kaybına neden olarak savunma sanayimizin gelişimini sekteye uğratmıştır. Söz konusu kumpaslar, KAAN Milli Muharip Uçak (MMU), milli hava savunma sistemi, Altay tankı ve MİLGEM gibi stratejik projelerin gecikmesine ve maliyet artışlarına sebep olmuştur. Milli savunma sanayisi, siyasi parti taraftarlığına indirgenmeden, siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bugünkü başarılarla gurur duyarken, savunma projelerimizin temelini atanlar gibi bu alana geçmişte emek verenlere vefa gösterilmesi bir zorunluluktur. Savunma sanayi yönetimine ilişkin çeşitli defalar yapılan uyarı ve tavsiyeler, daha etkin bir gelecek için mutlaka dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.