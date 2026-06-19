CHP’li Bakırlıoğlu'dan 'Soma Termik Santrali' açıklaması: 'Soma halkı açıklama bekliyor'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santrali'nin üretimini durdurması ve Yeni Anadolu Madencilik'te yaşanan gelişmelerin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ilçenin geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Toplantıda söz alan CHP'li Bakırlıoğlu, Soma ekonomisinin temel direklerinden biri olan Soma Termik Santrali'nin icradan satış sürecine girdiğini ve son üç gündür üretim yapamadığını belirterek, yaşananların yıllardır yaptıkları uyarıların sonucu olduğunu savundu.

"Soma şu anda can çekişiyor" diyen Bakırlıoğlu, "Bir dönem Türkiye'nin göz bebeği olan, vergi rekortmenleri arasında gösterilen Soma Termik Santrali bugün icradan satılık hale gelmiş durumda. Üstelik üç gündür çalışmıyor. Bunun nedeni kömür eksikliği değil, işletmeci firmanın fuel-oil borcunu ödeyememesi. Geldiğimiz nokta tam anlamıyla bir yönetim krizidir" dedi.

"TÜM UYARILARIMIZ HAKLI ÇIKTI"

Özelleştirme sürecinden itibaren yaşanabilecek risklere dikkat çektiklerini ifade eden Bakırlıoğlu, enerji sektöründe deneyimi olmayan şirketlerin santral işletmeciliğine yönelmesinin Soma'yı bugünkü tabloyla karşı karşıya bıraktığını ileri sürerek, "Bugün yaşananların tamamını yıllar önce söyledik. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dedik. Santralin gerekli yatırımları almadığını, çevre yatırımlarının yapılmadığını, borç yükünün büyüdüğünü anlattık. Ancak bütün uyarılarımıza rağmen gerekli adımlar atılmadı. Şimdi Soma'nın can damarı durumundaki tesisin geleceği belirsizliğe sürüklenmiş durumda" diye konuştu.

İşletmeci firmanın Türkiye Kömür İşletmeleri'ne milyarlarca liralık borç bıraktığını dile getiren Bakırlıoğlu, kamuoyunun bu süreçte oluşan kamu zararının hesabının verilmesini beklediğini söyledi.

"BU SADECE İŞÇİLERİN DEĞİL, TÜM SOMA'NIN SORUNU"

Santralde yaklaşık bin kişinin çalıştığını, Yeni Anadolu Madencilik bünyesinde ise bin 361 işçinin bulunduğunu hatırlatan Bakırlıoğlu, yaşanan belirsizliğin yalnızca çalışanları değil, tüm Soma ekonomisini etkilediğini söyledi. Bakırlıoğlu, "Bin 361 işçiden bahsediyoruz. Bin 361 aileden bahsediyoruz. Bu insanlar yarın işlerine devam edip edemeyeceklerini bilmiyor. Santralde çalışan yaklaşık bin kişi de aynı kaygıyı taşıyor. Nakliyeciler ne yapacağını bilmiyor, esnaf ne yapacağını bilmiyor. Demir Export'un sektörden çekileceği konuşuluyor. Soma'nın geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretleri var" ifadelerini kullandı.

İktidara çağrıda bulunan Bakırlıoğlu, "Soma halkı açıklama bekliyor. Yeni Anadolu'nun geleceği ne olacak? Santral satılacak mı? Satılırsa üretim devam edecek mi? İşçiler ne olacak? Bu soruların cevaplarını vermek iktidarın görevidir" dedi.

"KAMULAŞTIRMA GÜNDEME ALINMALI"

Bakırlıoğlu, çözüm olarak kamulaştırma seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Enerji ve madencilik stratejik sektörlerdir. Soma'nın geleceği piyasanın insafına bırakılamaz. Biz yıllardır söylüyoruz; kamulaştırma seçeneği ciddi şekilde değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise son dönemde bölgesel ısıtma sistemi üzerinden yapılan siyasi tartışmalara değinerek, termik santralin geleceğine ilişkin risklerin uzun süredir bilindiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Gerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu gerekse bizler defalarca önümüzdeki süreçte termik santralin çalışmayabileceğini ifade ettik. Bu yeni ortaya çıkmış bir durum değil. Termik santral yönetimi daha önce resmi açıklamalarla tesisin kapanabileceğini duyurdu. Böyle bir ortamda vatandaşlarımızın geleceğini belirsizliğe bırakamazdık. Üç gündür santral çalışmıyor. Arıza nedeniyle değil, yakıt alınamadığı için çalışmıyor. Böyle bir yapıya güvenerek yüz milyonlarca liralık yatırımları riske atamazdık. Bizim görevimiz vatandaşımızı mağdur etmemektir."