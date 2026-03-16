CHP’li Başarır'dan iktidara 'Ömer Günel' tepkisi: 'Kuşadası halkına düşmanlık yapıyorsunuz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Günal'a destek olmak için Çağlayan Adliyesi'nde toplanan vatandaşlar "Başkanımıza Yapılan Haksızlığa Sessiz Kalmayacağız", "Ömer Günel Yalnız Değildir" ve "Başkanımızın Yanındayız Mücadelemiz Sürecek" dövizleriyle birlikte "Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" sloganı attılar.

Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

“Adaletin, hukukun katledildiği Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Yaklaşık bir yıldır burada adalet katlediliyor. Seçilmiş belediye başkanları, bürokratlar, gazeteciler burada tutuklanıyor.

"NEDEN KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI BURADA YARGILANIR?"

Bugün de Aydın’dan bir misafirimiz var; Kuşadası Belediye Başkanımız. Bir kez daha soruyorum: Neden Kuşadası Belediye Başkanı burada yargılanır? Burası seçilmiş bir yer olduğu için, atanmış hakim ve savcılar olduğu için, savunmanın hiçe sayıldığı için. Aynı rezaleti Adana’da gördük. Zeydan Başkan’ı burada yargıladılar, tutukladılar. Ceyhan’da gördük, Seyhan’da gördük, Adıyaman’da gördük. Burası neresi? Burada neler oluyor? Neden özel atanmış, seçilmiş insanlar Anadolu’nun birçok yerindeki belediye başkanını burada yargılıyor?

"AKP’YE GEÇEN BİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN KAPRİSLERİ YÜZÜNDEN..."

İddiaya bakın: Sözde Ekrem İmamoğlu suç örgütüne, Kuşadası Belediye Başkanımız yardım etmiş. Nerede delil? Bence bir delil var; gizli bir tanık var orada: Özlem Çerçeoğlu. Ama o tanık gizli değil. O tanık muteber değil. Çünkü o tanık yüz binlerce Aydınlı’ya yalan söyleyip AKP’ye geçen bir tanık. Burada maalesef ki kirli ve yanlış pazarlıklar var. Partimizden istifa edip AKP’ye geçen bir belediye başkanının kaprisleri, istekleri, anlamsız düşmanlıkları yüzünden Kuşadası’nın Belediye Başkanı'nı buraya getiriyorsunuz.

"TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE OLMAYAN ADALETİ ARIYORUZ"

Artık utanç duvarı aşıldı. Türkiye bambaşka bir yerde. Bakın, İstanbul İl Başkanımız geldi dedi ki, 'Silivri’de mahkeme kapandı, tatil etti, buraya geldik'. İşte bu haldeyiz. Türkiye’nin her yerinde olmayan adaleti arıyoruz.

"HUKUKA DAHA FAZLA ZARAR VERMEYİN"

Bir kez daha sesleniyorum buradaki yargıçlara, savcılara, hakimlere: Yapmayın. Bu binaya, adalete, bu ülkeye, hukuka daha fazla zarar vermeyin. İçinizden bir tek savcı, hakim çıkıp ‘Bu belediye başkanımız neden burada?’ demiyor. Ve şu anda sorgusu devam ediyor; suçsuz, günahsız Kuşadası Belediye Başkanımızın.

"BU ZULMÜ YAŞATANLAR GERÇEK YARGIÇLARIN ÖNÜNDE, BU ADLİYEDE HESAP VERECEK"

Bakın, avukat arkadaşlarımız onu ziyaret ettiğinde, Vatan Emniyet’in zindanında yerde, minderde oturdu dört gün boyunca. Nedir bu düşmanlığınız? Siz Ömer Günel’e düşmanlık yapmıyorsunuz; Aydın’a, Kuşadası halkına düşmanlık yapıyorsunuz. Onların iradesine düşmanlık yapıyorsunuz. Millete düşmanlık yapıyorsunuz. Ama bu günler geçecek. Bu zulmü yaşatanlar işte gerçek yargıçların önünde, bu adliyede hesap verecek. Söz veriyoruz buna."

"BU REZALETİ 86 MİLYONLA PAYLAŞIN"

Konuşmasını tamamlarken basın mensuplarına teşekkürlerini bildiren Başarır, "Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu rezaleti 86 milyonla paylaşın. Aydın’da, Kuşadası’nda en azından ifade vermesi gereken bir başkan dört gündür Vatan’da tutsak, şimdi yetkisiz insanların önünde. Bunu hep beraber Türkiye’ye duyuralım. Biz buradayız. Adalet Sarayı’nın önündeyiz. Örgütümüzle, halkımızla, Aydın halkıyla burada olmaya devam edeceğiz” dedi.