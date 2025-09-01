CHP'li Başarır'dan yeni 'adli yıl' mesajı: 'Saray'dan değil vicdandan beslenen adalet istiyoruz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni adli yılın adalete duyulan güvenin yerle bir edildiği, yargının bağımsızlığının her geçen gün daha fazla tartışmaya açıldığı bir dönemin içinde başladığını belirtti.

Adaletin, sadece iktidarın yanında olanlar için değil, herkes için eşit şekilde işletildiğinde anlamlı olduğunu anımsatan Başarır, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti, yargının bağımsız olduğu, hiçbir siyasi baskı altında kalmadan karar verebildiği, yurttaşın haklarının korunduğu bir rejimin adıdır. Bugün geldiğimiz noktada hukuk devleti, bir kitap cümlesine dönüşmüş durumda.

CHP’li belediye başkanlarına yönelik yargılamalar, açıkça düşman hukuku uygulamasının örnekleridir. Hukukun değil, siyasi talimatların konuştuğu bu süreçlerde; seçilmiş belediye başkanlarımız, halkın iradesi yok sayılarak görevlerinden uzaklaştırılmakta, tutuklanmakta, yargı yoluyla cezalandırılmaktadır. Suç değil, siyasi aidiyet yargılanmaktadır."

"KİMSE AYRICALIKLI OLMAYACAK"

"Biz saraydan değil, vicdandan beslenen bir adaletin uygulandığı, kimsenin hukuksuzca ötekileştirilmediği ve ayrıcalıklı olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Adaletin herkes için ve her zaman geçerli olduğu bir düzen istiyoruz. Bu inançla yargının, halkın vicdanıyla buluştuğu günleri hep birlikte kuracağız.

Bu karanlık tabloyu değiştireceğiz. Adaletin terazisinin yeniden doğruyu göstermesi için yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan; herkes için adalet, herkes için hukuk devleti mücadelesini sürdüreceğiz. Mutlaka başaracağız."