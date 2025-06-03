CHP'li başkanların adliyeye sevk görüntüsüne tepki çekti: 'Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 31 Mayıs'ta Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Belediye başkanları ve CHP'li bürokratlar, bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra 36 kişi, ifade işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığı, bir kişinin de sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı aktarıldı.

"HUKUK BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK"

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sevk sırasında çekilen ve servis edilen görüntülere tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu görüntülere ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak."