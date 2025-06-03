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İBB'ye 5. dalga operasyonunda yeni gelişme!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aralarında belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 36 kişi, Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
3.06.2025 08:15:00
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DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aralarında belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 36 kişi, Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İlgili Konular: #Belediye başkanı #sağlık kontrolü #İBB soruşturma
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İBB soruşturmasında gözaltına alındı… Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka: ‘Hakkımda ifade veren Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı tanımıyorum’ CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan isimlerden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'ın, ''etkin pişmanlıktan'' yararlanmak için kendisine de bazı suçlamalar yönelten iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, herhangi bir para ya da araç alışverişinde bulunmadığını söylediği öğrenildi. Daka'nın, aleyhindeki ifadeler için "iftiradan ibarettir" dediği ve "3 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyorum. Hakkımda beyanda bulunduğu bahsedilen kişilerin beyanlarını asla kabul etmiyorum” dediği kaydedildi.