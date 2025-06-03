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İBB'ye 5. dalga operasyonunda yeni gelişme!

İBB'ye 5. dalga operasyonunda yeni gelişme!

3.06.2025 08:15:00
Güncellenme:
DHA
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İBB'ye 5. dalga operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişi, sabah erken saatlerde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aralarında belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 36 kişi, Çevik Kuvvet otobüsleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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İlgili Konular: #Belediye başkanı #sağlık kontrolü #İBB soruşturma

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