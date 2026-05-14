CHP'li Belediye Başkan Yardımcısına saldıran zanlı tutuklandı

Eskişehir’in Sivrihisar İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’a, belediye binasında çıkan arbede sırasında saldıran ve yaralayan zanlı tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen olayda, daha önce de Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye yönelik karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı belirtilen H.A. isimli şahıs Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş’a saldırarak yaralanmasına sebep olmuştu. Polis tarafından yakalanan zanlının, çıkartıldığı mahkeme tarafından Kasten Yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.