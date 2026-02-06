CHP’li belediyelere ekonomik baskılar sürerken AKP’li Güngören Belediyesi’nden dev borçlanma hamlesi

CHP’li belediyelere ekonomik baskılar üzerinden başlayan süreçte davalar devam ederken AKP’li Güngören Belediyesi’nden de dev bir borçlanma hamlesi geldi.

Güngören Belediyesi’nin Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ve şubat ayı meclis toplantılarında meclisin onayına sunulan rapora göre belediye yönetimi; kamulaştırma davaları, yatırım harcamaları ve hizmet alımları için 325 milyon TL’lik borçlanma yetkisi talep etti.

İstanbul’un 39 ilçesi arasında bütçesi en düşük 4. belediye konumunda olan ve 2004 yılından bu yana AKP tarafından yönetilen belediyede komisyon, bu talebi uygun görerek meclis onayına sundu. Borçlanma yetkisi, çoğunluğun AKP’de olduğu belediye meclisinin şubat ayı toplantılarında oy çokluğuyla kabul edildi.

İŞTİRAK ŞİRKETLERİNE SERMAYE VE KREDİ DESTEĞİ

Güngören Belediyesi, kendi bütçesi dışında iki iştirak şirketi için de borçlanma ve sermaye artırımı talebinde bulundu.

Belediyeye bağlı Günkent A.Ş’nin, ticari faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla mevcut 50 bin TL olan sermayesinin bin kat artırılarak 50 Milyon TL’ye çıkarılması ve şirkete bankalardan üst limite kadar nakdi ve gayrinakdi kredi kullanma yetkisi verilmesi de istendi.

Belediyenin bir diğer iştirak şirketi Günbel A.Ş için ise banka teminat mektubu karşılıklarını ödemek ve hizmet alımlarında oluşacak nakit ihtiyacını karşılamak üzere bankalardan borç alınması için yetki talep edildi.

MUHALEFET KARŞI ÇIKTI

Belediyenin borçlanma taleplerine, meclisteki CHP’li üyeler tarafından ise karşı çıkıldı. Şirketlerin bilançolarının, borç stoklarının ve kar/zarar oranlarının paylaşılmadığını belirten CHP’li meclis üyeleri, borçlanma sürecinin şeffaf şekilde yürütülmediğini belirtti.