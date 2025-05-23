Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li belediyenin serasına saldırı düzenlenmişti: Kent Lokantası için Buca'ya dayanışma eli!

CHP'li belediyenin serasına saldırı düzenlenmişti: Kent Lokantası için Buca'ya dayanışma eli!

23.05.2025 23:30:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'li belediyenin serasına saldırı düzenlenmişti: Kent Lokantası için Buca'ya dayanışma eli!

Buca Belediyesi’nin, 2 dönümlük serasına saldırı düzenlenmişti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyvelerini sübvanse etmeyi planlıyorduk” demişti. Buca'ya dayanışma eli uzatıldı.

Buca Belediyesi’nin, 2 dönümlük serasına saldırı düzenlendi. 

Su deposuna atılan yoğun miktardaki tuz ürünlerin yanmasına neden olurken serada 1,5 milyon lira tutarında maddi zarar olduğu belirlendi. 

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “CHP’li belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız. Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyvelerini sübvanse etmeyi planlıyorduk” dedi.


CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, Buca Belediyesi'nin Kent Lokantaları'na gönderilmek amacıyla mahsul yetiştirilen seranın su deposuna tuz koyularak mahsule zarar verilmesine ilişkin, "Karşımızda sadece tek taraflı, körleşmiş bir husumet var. Yoksula uzatılan eli kırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. 

HOPA'DAN DAYANIŞMA ELİ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın çağrısı Türkiye’nin birçok noktasında yankı buldu. 

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Buca’ya destek verdi. Başkan Cihan, "Sayın Başkanım, sizlere ve Buca halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hopa halkı sizin yanınızda. Kötüler kaybedecek, iyiler ve dayanışma kazanacak!” dedi.

Cihan ayrıca, Hopa Kent Lokantası’nda hazırlanacak karalahana yemeği ile birlikte, Hopa üretici kooperatiflerinden temin edilen çayın önümüzdeki hafta Buca’ya gönderileceğini açıkladı.

İlgili Konular: #saldırı #kent lokantaları #Buca

İlgili Haberler

Manisa’da Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Ekmek sayısı artıyor
Manisa’da Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Ekmek sayısı artıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek büfelerinin sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Soma’da yapılan açılışta Başkan Ferdi Zeyrek, Türkiye’de artık CHP belediyeciliği diye bir gerçeğin olduğunu söyledi. Zeyrek, “Biz tok yatarken, komşumuz aç yatıyorsa, yatağımızda rahat yatamazdık. Bu sorumlulukla çalışmaya, üretmeye, halkımızın sesini dinlemeye, onların derdi ile dertlenmeye her zaman devam edeceğiz” dedi.
Bakırköy Kent Lokantası hizmete açıldı: 'İkinci yüzyılın lideri Ekrem İmamoğlu''
Bakırköy Kent Lokantası hizmete açıldı: 'İkinci yüzyılın lideri Ekrem İmamoğlu'' İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy ilçesinde kent lokantasının açılışında konuştu. “İkinci yüzyılda Türkiye'nin gelecek lideri Ekrem İmamoğlu’dur. Onu tutuklayarak ya da sosyal medya hesaplarını kapatarak durduramazsınız” dedi.
Buca Belediyesi’nin serasına saldırı: Üç kent lokantasının 6 aylık yemeği yok oldu
Buca Belediyesi’nin serasına saldırı: Üç kent lokantasının 6 aylık yemeği yok oldu Buca Belediyesi’nin, 2 dönümlük serasına saldırı düzenlendi. Su deposuna atılan yoğun miktardaki tuz ürünlerin yanmasına neden olurken serada 1,5 milyon lira tutarında maddi zarar olduğu belirlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “CHP’li belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız. Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyvelerini sübvanse etmeyi planlıyorduk” dedi.