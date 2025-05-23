CHP'li belediyenin serasına saldırı düzenlenmişti: Kent Lokantası için Buca'ya dayanışma eli!

Buca Belediyesi’nin, 2 dönümlük serasına saldırı düzenlendi.

Su deposuna atılan yoğun miktardaki tuz ürünlerin yanmasına neden olurken serada 1,5 milyon lira tutarında maddi zarar olduğu belirlendi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “CHP’li belediyeler olarak topraktan, üretimden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Her koşulda vatandaşlarımıza destek olacağız. Ürünlerimizi takas ederek önümüzdeki 6 ay için Kent Lokantalarında kullanacağımız sebze ve meyvelerini sübvanse etmeyi planlıyorduk” dedi.





CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, Buca Belediyesi'nin Kent Lokantaları'na gönderilmek amacıyla mahsul yetiştirilen seranın su deposuna tuz koyularak mahsule zarar verilmesine ilişkin, "Karşımızda sadece tek taraflı, körleşmiş bir husumet var. Yoksula uzatılan eli kırmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

HOPA'DAN DAYANIŞMA ELİ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın çağrısı Türkiye’nin birçok noktasında yankı buldu.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Buca’ya destek verdi. Başkan Cihan, "Sayın Başkanım, sizlere ve Buca halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hopa halkı sizin yanınızda. Kötüler kaybedecek, iyiler ve dayanışma kazanacak!” dedi.

Cihan ayrıca, Hopa Kent Lokantası’nda hazırlanacak karalahana yemeği ile birlikte, Hopa üretici kooperatiflerinden temin edilen çayın önümüzdeki hafta Buca’ya gönderileceğini açıkladı.