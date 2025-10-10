CHP'li Bulut: Ayşe Barım’a uygulanan bu muamele açık bir intikam anlayışının tezahürü haline gelmiştir

Ayşe Barım’nı durumuna ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ayşe Barım için doktorlar acil olarak açık kalp ameliyatı yapılması gerektiğini bildirdi. Hayati tehlikesi açıkça ortadayken kendisine reva görülen bu muamele hukuka değil zulümle, adaletle değil, düşman hukukuyla anacak açıklanabilir. Bir insanın yaşam hakkı böylesine açık biçimde tehdit edilmişken sessiz kalmak insanlığın ortak vicdanını yaralamaktadır. Ayşe Barım’a uygulanan bu muamele açık bir intikam anlayışının tezahürü haline gelmiştir.” dedi.

Hakkında ev hapsi kararı verilerek tahliye edilen, daha sonra savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden tutuklama kararı verdiği menajer Ayşe Barım, 2 Ekim'de evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Barım’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bulut, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"AYŞE BARIM İÇİN DOKTORLAR ACİL OLARAK AÇIK KALP AMELİYATI YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRDİ"

"Saray iktidarı Türkiye'de hukuk sistemini ve siyasi gelenekleri darmaduman etti. İkili hukuk sistemine geçildi. Neredeyse düşman hukuku birebir tüm muhalefete uygulanır halde. Bunun en güzel örneği Ayşe Barım. Tahliye edildikten bir gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkartıldı. Şu anda polis gözetiminde hastanede tedavi görüyor. Ayşe Barım için doktorlar acil olarak açık kalp ameliyatı yapılması gerektiğini bildirdi. Hayati tehlikesi açıkça ortadayken kendisine reva görülen bu muamele hukuka değil zulümle, adaletle değil, düşman hukukuyla anacak açıklanabilir. Bir insanın yaşam hakkı böylesine açık biçimde tehdit edilmişken sessiz kalmak sadece bir hukuksuzluğu değil aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını yaralamaktadır.

"AYŞE BARIM’A UYGULANAN BU MUAMELE AÇIK BİR İNTİKAM ANLAYIŞININ TEZAHÜRÜ HALİNE GELMİŞTİR"

Adaletin, merhametin ve insani değerlerin sınandığı bu karanlık tabloda olan sadece bir yurttaşa değil hepimizin hukukuna olmaktadır. Ayşe Barım’a uygulanan bu muamele insani, vicdani tüm sınırların ötesine geçmiş, artık bir cezalandırmanın çok ötesinde açık bir intikam anlayışının tezahürü haline gelmiştir. Bir hukuk devletinde sağlık hakkı, hele hele yaşam hakkı tartışmaya dahi açılmamalıdır. Adalet intikamla değil, vicdanla, hakkaniyetle ve insan onuruna saygıyla tecelli eder. Bugün Ayşe Barım’a yaşatılanlar hepimize bir kez daha şunu hatırlatmaktadır. Adalet sustuğunda zulüm konuşur."