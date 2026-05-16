CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan 'araç saltanatı' paylaşımı: İstanbul'a ait kaynaklar böyle kullanılmış!

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "İBB’deki araç saltanatı!" başlığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul halkına ait kaynakların keyfi olarak kullanıldığını savundu.

Paylaşılan İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği'ne ait "Araç Teslim Tutanağı" isimli resmi belgede dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor.

"GİDERLERİ DE İBB KASASINDAN..."

Yavuzyılmaz'ın konu hakkında açıklaması şu şekilde:

"İBB’deki araç saltanatı! AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine, İstanbul halkına ait kaynaklardan 660 gün boyunca keyfi olarak 34 NZ 8512 plakalı aracın da tahsis edildiğini tespit ettik.

Aracın sahibi: İBB

Aracı kullanan: Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri

Aracın markası: Volkswagen

Modeli: Passat

Motor No: CRL705835

Şase No: WVWZZZ3CZHE192816

Araç tahsis ve teslim tarihleri: 20.06.2017 - 10.04.2019

Aracın tahsis süresi neredeyse 2 yıl! Tam olarak 660 gün! Ayrıca aracın kiralama ile akaryakıt giderleri de İBB kasasından ödeniyor. Bunun adı, İBB’nin kamu kaynaklarıyla araç saltanatı sürmektir!"

NE OLMUŞTU?

Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir aracın 200 gün boyunca "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri"nin kullanımına sunulduğunu gösteren bir başka belgeyi de dün yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.