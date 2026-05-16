CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan 'araç saltanatı' paylaşımı: İstanbul'a ait kaynaklar böyle kullanılmış!

16.05.2026 22:53:00

Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir aracın, 660 gün boyunca "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine" tahsis edildiğini gösteren bir belge paylaştı.
CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "İBB’deki araç saltanatı!" başlığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul halkına ait kaynakların keyfi olarak kullanıldığını savundu.

Paylaşılan İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği'ne ait "Araç Teslim Tutanağı" isimli resmi belgede dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor.

"GİDERLERİ DE İBB KASASINDAN..."

Yavuzyılmaz'ın konu hakkında açıklaması şu şekilde:

"İBB’deki araç saltanatı! AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; Cumhurbaşkanlığı Aile Fertlerine, İstanbul halkına ait kaynaklardan 660 gün boyunca keyfi olarak 34 NZ 8512 plakalı aracın da tahsis edildiğini tespit ettik.

  • Aracın sahibi: İBB
  • Aracı kullanan: Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri
  • Aracın markası: Volkswagen 
  • Modeli: Passat
  • Motor No: CRL705835
  • Şase No: WVWZZZ3CZHE192816
  • Araç tahsis ve teslim tarihleri: 20.06.2017 - 10.04.2019

Aracın tahsis süresi neredeyse 2 yıl! Tam olarak 660 gün! Ayrıca aracın kiralama ile akaryakıt giderleri de İBB kasasından ödeniyor. Bunun adı, İBB’nin kamu kaynaklarıyla araç saltanatı sürmektir!"

NE OLMUŞTU?

Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir aracın 200 gün boyunca "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri"nin kullanımına sunulduğunu gösteren bir başka belgeyi de dün yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgesi ile paylaştı: AKP dönemi İBB'de dikkat çeken araç tahsisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir aracın 200 gün boyunca "Cumhurbaşkanlığı Aile Fertleri"nin kullanımına sunulduğunu gösteren belge paylaştı.
Eski MHP'li esnaftan CHP'li Yavuzyılmaz'a: 'Alnından öpeceğim' CHP heyetinin Beypazarı ziyaretinde, eski maden işçisi bakkal esnafı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile telefonla canlı görüştürüldü. Eski bir MHP'li olduğunu belirten esnaf, "Meclis konuşmalarınızı, yaptığınız çalışmaları o kadar takdir ediyorum ki… Ülkücüyüm ama seni her zaman takdir ediyorum. Eski madenciyim, Çayırhan Termik Santrali’nden emekliyim, sizi sürekli takip ediyorum" dedi.
CHP’li Yavuzyılmaz’dan 'İBB aracı AKP’ye tahsis edildi' iddiası: Başsavcılığı göreve çağırdı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir aracın 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde AKP Genel Merkezi’ne tahsis edildiğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, aracın tüm giderlerinin de İBB bütçesinden karşılandığını iddia etti.