CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan Avrasya Tüneli açıklaması: 'Bunun adı garantili soygundur!'

Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’nde 2025’in ilk 6 ayında araç geçiş garantisinin aşılmasına rağmen Hazine’nin şirkete "fiyat farkı" adı altında 959 milyon lira ödeme yaptığını ifade etti.

"AKP’nin Avrasya Tünelindeki garantili soygun mekanizmasını ortaya çıkardık!" diyen Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BUNUN ADI GARANTİLİ SOYGUN"

"AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nde; 2025 yılının ilk 6 ayındaki araç geçiş garantileri tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin görevli şirkete yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2025 yılının ilk 6 ayında garanti edilen araç geçiş sayısı: 13 milyon 8 bin adet. Gerçekleşen araç geçiş sayısı: 14 milyon 48 bin adet.

Hazinenin şirkete, ‘Fiyat Farkı’ adı altında ödediği garanti tutarı: 959 Milyon Lira. Bunun adı garantili soygundur!"