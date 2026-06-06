Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: Hazineden Zafer Havalimanı için şirkete milyonluk ödeme

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: Hazineden Zafer Havalimanı için şirkete milyonluk ödeme

6.06.2026 09:19:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: Hazineden Zafer Havalimanı için şirkete milyonluk ödeme

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporları ve DHMİ verilerine dayanarak Zafer Havalimanı'nda 2026'nın ilk dört ayında garanti edilen giden yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasında yüzde 96,57 fark bulunduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, bu nedenle Hazinenin şirkete 2 milyon 225 bin 84 avro garanti ödemesi yapacağını öne sürdü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Havalimanı'na ilişkin bazı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) resmi istatistiklerine dayandırdığı paylaşımında, 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin yolcu garanti rakamları ile gerçekleşen yolcu sayıları arasındaki farka dikkat çekti.

"ACABA DİPLOMALARI VAR MI?"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-53" başlığıyla Zafer Havalimanı'na ilişkin verileri paylaştı.

Zafer Havalimanı'nın fizibilite raporlarını hazırlayan ve onaylayan yetkilileri eleştiren Yavuzyılmaz, "Acaba Zafer Havalimanı'nın fizibilite raporlarını hazırlayan ve onaylayan AKP'li yetkililerin diplomaları var mı?" ifadelerini kullandı.

HATA PAYI YÜZDE 96

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporları ve DHMİ verilerine dayanarak 2026 yılının ilk dört ayında garanti edilen giden yolcu sayısının 439 bin 244, gerçekleşen giden yolcu sayısının ise 15 bin 38 olduğunu belirtti.

Aradaki farkın 424 bin 206 yolcu olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, hata payının yüzde 96,57 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

2 MİLYONLUK AVROLUK ÖDEME

Bu fark nedeniyle Hazinenin şirkete 2 milyon 225 bin 84 avro garanti ödemesi yapacağını öne süren Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla 119 milyon liraya karşılık geldiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, "Bunun adı Hazineye hortum bağlamaktır" ifadelerini kullanırken, "Kamu kaynaklarının yüzde 96,57'sini yandaş payı, sadece yüzde 3,43'ünü vatandaş payı yapmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #Deniz Yavuzyılmaz #Zafer Havalimanı

İlgili Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Esenboğa'da 'yeni kule' iddiası: 'Erdoğan’ın, bu rezalet nedeniyle, kulenin ancak yarım yamalak çalışabildiğinden haberi var mı?'
CHP'li Yavuzyılmaz'dan Esenboğa'da 'yeni kule' iddiası: 'Erdoğan’ın, bu rezalet nedeniyle, kulenin ancak yarım yamalak çalışabildiğinden haberi var mı?' CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı’nda inşa edilen yeni kuledeki kolon ve balkon girişlerinin hatalı yapıldığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, bu nedenle hava trafik kontrolörlerinin pistleri kesintisiz göremediğini ve kulenin doğru düzgün kullanılamadığını iddia etti.
CHP’li Yavuzyılmaz’dan Libya uçağı kazasına ilişkin yeni iddia: “Şüpheli jet İsrail’e gitti”
CHP’li Yavuzyılmaz’dan Libya uçağı kazasına ilişkin yeni iddia: “Şüpheli jet İsrail’e gitti” CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçakla aynı apronda bulunduğunu öne sürdüğü 4X-CNA tescilli jetin olay günü İsrail’e uçtuğunu iddia etti.
CHP’li Yavuzyılmaz’dan Esenboğa çıkışı: ‘Milyonlarca euroluk pistte sadece pır pır uçak iniş yaptı’
CHP’li Yavuzyılmaz’dan Esenboğa çıkışı: ‘Milyonlarca euroluk pistte sadece pır pır uçak iniş yaptı’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Esenboğa Havalimanı’nın 3. pistine bugüne kadar hiçbir yolcu uçağının inemediğini öne süren CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Milyon euroluk pistte sadece pır pır eğitim uçağı uçabildi” dedi.