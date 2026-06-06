CHP'li Deniz Yavuzyılmaz verilerle açıkladı: Hazineden Zafer Havalimanı için şirkete milyonluk ödeme

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Havalimanı'na ilişkin bazı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) resmi istatistiklerine dayandırdığı paylaşımında, 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin yolcu garanti rakamları ile gerçekleşen yolcu sayıları arasındaki farka dikkat çekti.

"ACABA DİPLOMALARI VAR MI?"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-53" başlığıyla Zafer Havalimanı'na ilişkin verileri paylaştı.

Zafer Havalimanı'nın fizibilite raporlarını hazırlayan ve onaylayan yetkilileri eleştiren Yavuzyılmaz, "Acaba Zafer Havalimanı'nın fizibilite raporlarını hazırlayan ve onaylayan AKP'li yetkililerin diplomaları var mı?" ifadelerini kullandı.

HATA PAYI YÜZDE 96

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporları ve DHMİ verilerine dayanarak 2026 yılının ilk dört ayında garanti edilen giden yolcu sayısının 439 bin 244, gerçekleşen giden yolcu sayısının ise 15 bin 38 olduğunu belirtti.

Aradaki farkın 424 bin 206 yolcu olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, hata payının yüzde 96,57 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

2 MİLYONLUK AVROLUK ÖDEME

Bu fark nedeniyle Hazinenin şirkete 2 milyon 225 bin 84 avro garanti ödemesi yapacağını öne süren Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla 119 milyon liraya karşılık geldiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, "Bunun adı Hazineye hortum bağlamaktır" ifadelerini kullanırken, "Kamu kaynaklarının yüzde 96,57'sini yandaş payı, sadece yüzde 3,43'ünü vatandaş payı yapmaktır" değerlendirmesinde bulundu.