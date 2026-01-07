CHP'li Deniz Yücel, öğrencilerin bursuna yapılan yüzde 33’lük zammı Meclis gündemine taşıdı

CHP’li Deniz Yücel, öğrencilerin de yetersiz bulduğu öğrenim kredileri zammıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“AKP, hayat pahalılığından o kadar bihaber ki; bir öğrencinin aylık 4 bin lira ile geçinebileceğini düşünüyor” diyen Yücel, “Üniversiteyi kazanıp başka bir kente okumaya giden bir öğrenci; kira veriyor veya yurtta kalıyorsa yurt ücreti veriyor, okuluna gitmek için yol parası veriyor, okulda karnı acıkınca yemekhaneye veya okul kantinine gitmek zorunda… Bu hayat şartlarında aylık 4 bin lira hangi yaraya merhem olur? Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde bir bardak çayın ortalama fiyatı 30 TL, bir bardak kahvenin fiyatı ise 100 - 120 TL civarındadır. Kitap, kırtasiye ve ulaşım harcamaları hariç yurtta kalan bir öğrencinin günlük gıda harcaması günümüz ekonomik koşullarında minimum 500 TL’dir” dedi.

"HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI?"

Yücel önergesinde şu soruları yöneltti: