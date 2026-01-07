CHP'li Deniz Yücel, öğrencilerin bursuna yapılan yüzde 33’lük zammı Meclis gündemine taşıdı

CHP’li Deniz Yücel, öğrencilerin de yetersiz bulduğu öğrenim kredileri zammıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
“AKP, hayat pahalılığından o kadar bihaber ki; bir öğrencinin aylık 4 bin lira ile geçinebileceğini düşünüyor” diyen Yücel, “Üniversiteyi kazanıp başka bir kente okumaya giden bir öğrenci; kira veriyor veya yurtta kalıyorsa yurt ücreti veriyor, okuluna gitmek için yol parası veriyor, okulda karnı acıkınca yemekhaneye veya okul kantinine gitmek zorunda… Bu hayat şartlarında aylık 4 bin lira hangi yaraya merhem olur? Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde bir bardak çayın ortalama fiyatı 30 TL, bir bardak kahvenin fiyatı ise 100 - 120 TL civarındadır. Kitap, kırtasiye ve ulaşım harcamaları hariç yurtta kalan bir öğrencinin günlük gıda harcaması günümüz ekonomik koşullarında minimum 500 TL’dir” dedi.
"HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINDI?"
Yücel önergesinde şu soruları yöneltti:
- Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi (geri ödemeli) alan öğrenci sayısı ve KYK bursu (geri ödemesiz) alan öğrenci sayısı kaçtır?
- 2026 yılı KYK öğrenim kredileri belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmıştır?
- Lisans öğrencilerine verilen 4 bin liralık KYK öğrenim kredisi ile öğrencilerin hangi temel ihtiyaçlarının giderilebileceği düşünülmüştür? Buna ilişkin bir mali tablo çıkarılmış mıdır?
- 2025 yılı içinde yurt ücretlerine yüzde 40, simit fiyatına yüzde 45, devlet tiyatrolarının bilet ücretlerine yüzde 400, öğrenci burslarına ise yüzde 25 zam yapılmıştır. Bu oranlar neye göre belirlenmiştir?
- Ülke gerçekleriyle bağdaşmayan, dört kişilik bir akşam yemeği fiyatına denk gelen, kültürel ve sportif etkinlikler bir yana öğrencilerin gıda ile giyim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak bu KYK öğrenim kredileri belirlenirken hangi veriler ve çalışmalardan yararlanılmıştır?
- İletişim Başkanlığınca medya kuruluşlarına, KYK öğrenim kredilerine yapılan bu trajikomik artış için "üniversite öğrencilerine müjde", "ciddi bir zam", "öğrenciler rahatlayacak" gibi başlıklar atılması yönünde bir telkinde bulunulduğu haberleri doğru mudur?